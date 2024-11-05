Engelli (ÖTV'siz) araç limitinin 2025 yılı için ne kadar olacağı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, birçok fiyatı etkileyen yeniden değerleme oranı da duyuruldu. Ekim ayı sonu itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 oranında bir artış gösterdi. Bu oran, engelli araç limitinin yanı sıra emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, gelir vergisi tarifeleri ve idari cezaların belirlenmesinde de etkili olacak. Peki, 2025 yılı için engelli araç limiti ne kadar?
2025 yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlar için uygulanacak yeni üst limit de belirlendi. Buna göre, engellilerin araç alımında geçerli olan ÖTV muafiyeti üst limiti, 2025 yılı itibarıyla ocak ayında yükselecek. Bu değişiklik, engelli bireylerin araç ediniminde önemli bir avantaj sağlayacak. İşte konuya dair ayrıntılar...
2025 ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLACAK?
2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti.
Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 90 ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN GEÇERLİ
ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.
Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.
HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?
ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.
ÖTV Muafiyetli Otomobiller
Citroen Ami - 441.000 TL
Togg T10X V2 RWD - 1.823.000 TL
Dacia Sandero Stepway - 1.099.000 TL
Dacia Jogger - 1.305.000 TL
Hyundai i10 - 920.000 TL
Hyundai i20 - 979.000 TL
Hyundai Elentra - 1.634.000 TL
Hyundai i20 N - 1.767.000 TL
Hyundai Yeni Bayon - 1.079.000 TL
Hyundai Kona - 1.845.000 TL
Hyundai Yeni Tucson - 1.696.076 TL
Hyundai Kona Elektrik - 1.554.950 TL
Hyundai Yeni Ioniq 5 - 1.895.000 TL
Hyundai Ioniq 6 - 1.765.000 TL
Citroen C3 - 1.018.000 TL
Citroen C3 Aircross SUV - 1.320.000 TL
Citroen C4 - 1.427.000 TL
Citroen Elektrikli e-C4 - 1.375.000 TL
Citroen C4 X - 1.499.000 TL
Citroen e-C4 X - 1.375.000 TL
Citroen C5 Aircross SUV - 1.870.000 TL
Toyota Corolla - 1.390.000 TL
Toyota Corolla Hybrid - 1.825.500 TL
Toyota Corolla Cross Hybrid - 1.888.500 TL
Toyota C-HR Hybrid - 1.590.000 TL
Toyota Corolla Hatchback Hybrid - 1.590.500 TL
Toyota Yaris Cross Hybrid - 1.590.500 TL
Toyota Yaris Hybrid - 1.424.500 TL
Toyota Hilux - 1.840.000 TL
Toyota Proace City - 1.150.000 TL
Opel Corsa - 1.075.900 TL
Opel Corsa Elektrik - 1.395.900 TL
Opel Astra - 1.459.900 TL
Opel Astra Elektrik - 1.767.900 TL
Opel Mokka - 1.449.900 TL
Opel Mokka Elektrik - 1.600.900 TL
Opel Crossland - 1.399.900 TL
Opel Grandland - 1.749.900 TL
Yeni Nissan Juke - 1.749.900 TL
Peugeot Yeni 208 - 1.324.500 TL
Peugeot e-208 - 1.461.000 TL
Peugeot 308 - 1.617.500 TL
Peugeot E-308 - 1.835.000 TL
Peugeot 2008 - 1.634.000 TL
Peugeot e-2008 - 1.684.000 TL
Peugeot 408 - 1.757.000 TL
Honda HR-V e - 1.800.000 TL
Honda Jazz e - 1.410.000 TL
Honda Civic - 1.895.000 TL
Honda City - 1.332.000 TL
Skoda Fabia - 1.360.400 TL
Skoda Scala - 1.560.400 TL
Skoda Yeni Octavia - 1.800.400 TL
Skoda Kamiq - 1.660.400 TL
Skoda Karoq - 2.080.400 TL
Volkswagen Polo - 1.202.000 TL
Volkswagen T-Cross - 1.617.000 TL
Volkswagen Taigo - 1.538.000 TL
Volkswagen Yeni Golf - 1.542.000 TL
Volkswagen T-Roc - 1.879.000 TL
Yeni Renault Clio - 1.189.900 TL
Renault Taliant - 1.090.000 TL
Yeni Renault Captur - 1.595.000 TL
Yeni Renault Duster - 1.345.000 TL
Renault Megane E-Tech - 1.641.000 TL
Renault Megane Sedan - 1.546.900 TL
Renault Austral - 1.792.900 TL
Kangoo E-Tech - 1.682.000 TL
SEAT Ibiza - 1.310.000 TL
SEAT Arona - 1.420.000 TL
SEAT Ateca - 1.750.000 TL
Yeni Kia Picanto - 1.030.500 TL
Kia Stonic - 1.270.500 TL
Kia EV3 - 1.490.500 TL
Kia Cerato - 1.385.000 TL
Kia Ceed HB - 1.450.500 TL
Kia Ceed SW - 1.730.500 TL
Kia XCeed - 1.500.500 TL
Kia Niro EV - 1.720.500 TL
Kia Sportage - 1.910.500 TL
Fiat Egea - 1.004.900 TL
Fiat Topolino - 469.900 TL
Fiat 600e - 1.409.900 TL
Fiat Panda - 865.900 TL
Fiat 500 - 1.032.900 TL
Fiat 500e - 1.485.900 TL
Fiat 500X - 1.527.900 TL
BYD Atto 3 - 1.790.000 TL
Model Y Arkadan Çekiş - 1.866.203 TL