Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ÖTV'siz araç satış limiti belli oldu! 2025 yılı ÖTV muafiyeti olan araçların listesi açıklandı

ÖTV'siz araç satış limiti belli oldu! 2025 yılı ÖTV muafiyeti olan araçların listesi açıklandı

12:355/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Engelli (ÖTV'siz) araç limitinin 2025 yılı için ne kadar olacağı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, birçok fiyatı etkileyen yeniden değerleme oranı da duyuruldu. Ekim ayı sonu itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 oranında bir artış gösterdi. Bu oran, engelli araç limitinin yanı sıra emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, gelir vergisi tarifeleri ve idari cezaların belirlenmesinde de etkili olacak. Peki, 2025 yılı için engelli araç limiti ne kadar?

2025 yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlar için uygulanacak yeni üst limit de belirlendi. Buna göre, engellilerin araç alımında geçerli olan ÖTV muafiyeti üst limiti, 2025 yılı itibarıyla ocak ayında yükselecek. Bu değişiklik, engelli bireylerin araç ediniminde önemli bir avantaj sağlayacak. İşte konuya dair ayrıntılar...

2025 ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti.

Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 90 ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN GEÇERLİ

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

ÖTV Muafiyetli Otomobiller

Citroen Ami - 441.000 TL

Togg T10X V2 RWD - 1.823.000 TL

Dacia Sandero Stepway - 1.099.000 TL

Dacia Jogger - 1.305.000 TL

Hyundai i10 - 920.000 TL

Hyundai i20 - 979.000 TL

Hyundai Elentra - 1.634.000 TL

Hyundai i20 N - 1.767.000 TL

Hyundai Yeni Bayon - 1.079.000 TL

Hyundai Kona - 1.845.000 TL

Hyundai Yeni Tucson - 1.696.076 TL

Hyundai Kona Elektrik - 1.554.950 TL

Hyundai Yeni Ioniq 5 - 1.895.000 TL

Hyundai Ioniq 6 - 1.765.000 TL

Citroen C3 - 1.018.000 TL

Citroen C3 Aircross SUV - 1.320.000 TL

Citroen C4 - 1.427.000 TL

Citroen Elektrikli e-C4 - 1.375.000 TL

Citroen C4 X - 1.499.000 TL

Citroen e-C4 X - 1.375.000 TL

Citroen C5 Aircross SUV - 1.870.000 TL

Toyota Corolla - 1.390.000 TL

Toyota Corolla Hybrid - 1.825.500 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid - 1.888.500 TL

Toyota C-HR Hybrid - 1.590.000 TL

Toyota Corolla Hatchback Hybrid - 1.590.500 TL

Toyota Yaris Cross Hybrid - 1.590.500 TL

Toyota Yaris Hybrid - 1.424.500 TL

Toyota Hilux - 1.840.000 TL

Toyota Proace City - 1.150.000 TL

Opel Corsa - 1.075.900 TL

Opel Corsa Elektrik - 1.395.900 TL

Opel Astra - 1.459.900 TL

Opel Astra Elektrik - 1.767.900 TL

Opel Mokka - 1.449.900 TL

Opel Mokka Elektrik - 1.600.900 TL

Opel Crossland - 1.399.900 TL

Opel Grandland - 1.749.900 TL

Yeni Nissan Juke - 1.749.900 TL

Peugeot Yeni 208 - 1.324.500 TL

Peugeot e-208 - 1.461.000 TL

Peugeot 308 - 1.617.500 TL

Peugeot E-308 - 1.835.000 TL

Peugeot 2008 - 1.634.000 TL

Peugeot e-2008 - 1.684.000 TL

Peugeot 408 - 1.757.000 TL

Honda HR-V e - 1.800.000 TL

Honda Jazz e - 1.410.000 TL

Honda Civic - 1.895.000 TL

Honda City - 1.332.000 TL

Skoda Fabia - 1.360.400 TL

Skoda Scala - 1.560.400 TL

Skoda Yeni Octavia - 1.800.400 TL

Skoda Kamiq - 1.660.400 TL

Skoda Karoq - 2.080.400 TL

Volkswagen Polo - 1.202.000 TL

Volkswagen T-Cross - 1.617.000 TL

Volkswagen Taigo - 1.538.000 TL

Volkswagen Yeni Golf - 1.542.000 TL

Volkswagen T-Roc - 1.879.000 TL

Yeni Renault Clio - 1.189.900 TL

Renault Taliant - 1.090.000 TL

Yeni Renault Captur - 1.595.000 TL

Yeni Renault Duster - 1.345.000 TL

Renault Megane E-Tech - 1.641.000 TL

Renault Megane Sedan - 1.546.900 TL

Renault Austral - 1.792.900 TL

Kangoo E-Tech - 1.682.000 TL

SEAT Ibiza - 1.310.000 TL

SEAT Arona - 1.420.000 TL

SEAT Ateca - 1.750.000 TL

Yeni Kia Picanto - 1.030.500 TL

Kia Stonic - 1.270.500 TL

Kia EV3 - 1.490.500 TL

Kia Cerato - 1.385.000 TL

Kia Ceed HB - 1.450.500 TL

Kia Ceed SW - 1.730.500 TL

Kia XCeed - 1.500.500 TL

Kia Niro EV - 1.720.500 TL

Kia Sportage - 1.910.500 TL

Fiat Egea - 1.004.900 TL

Fiat Topolino - 469.900 TL

Fiat 600e - 1.409.900 TL

Fiat Panda - 865.900 TL

Fiat 500 - 1.032.900 TL

Fiat 500e - 1.485.900 TL

Fiat 500X - 1.527.900 TL

BYD Atto 3 - 1.790.000 TL

Model Y Arkadan Çekiş - 1.866.203 TL

#ÖTV
#ÖTV'siz araç
#Engelli Araç Limiti

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de satışa çıkan Audi Q6 e-tron'un iç mekanı dikkat çekiyor! Audi Q4 e-tron özellikleri ve fiyatı nedir?