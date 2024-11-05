Engelli (ÖTV'siz) araç limitinin 2025 yılı için ne kadar olacağı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, birçok fiyatı etkileyen yeniden değerleme oranı da duyuruldu. Ekim ayı sonu itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 oranında bir artış gösterdi. Bu oran, engelli araç limitinin yanı sıra emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, gelir vergisi tarifeleri ve idari cezaların belirlenmesinde de etkili olacak. Peki, 2025 yılı için engelli araç limiti ne kadar?

1 /15 2025 yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlar için uygulanacak yeni üst limit de belirlendi. Buna göre, engellilerin araç alımında geçerli olan ÖTV muafiyeti üst limiti, 2025 yılı itibarıyla ocak ayında yükselecek. Bu değişiklik, engelli bireylerin araç ediniminde önemli bir avantaj sağlayacak. İşte konuya dair ayrıntılar...

2 /15 2025 ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLACAK? 2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti.

3 /15 Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

4 /15 YÜZDE 90 ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN GEÇERLİ ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

5 /15 Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

6 /15 ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

7 /15 HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR? ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

8 /15 ÖTV Muafiyetli Otomobiller Citroen Ami - 441.000 TL Togg T10X V2 RWD - 1.823.000 TL Dacia Sandero Stepway - 1.099.000 TL Dacia Jogger - 1.305.000 TL Hyundai i10 - 920.000 TL Hyundai i20 - 979.000 TL Hyundai Elentra - 1.634.000 TL Hyundai i20 N - 1.767.000 TL Hyundai Yeni Bayon - 1.079.000 TL Hyundai Kona - 1.845.000 TL Hyundai Yeni Tucson - 1.696.076 TL Hyundai Kona Elektrik - 1.554.950 TL Hyundai Yeni Ioniq 5 - 1.895.000 TL Hyundai Ioniq 6 - 1.765.000 TL

9 /15 Citroen C3 - 1.018.000 TL Citroen C3 Aircross SUV - 1.320.000 TL Citroen C4 - 1.427.000 TL Citroen Elektrikli e-C4 - 1.375.000 TL Citroen C4 X - 1.499.000 TL Citroen e-C4 X - 1.375.000 TL Citroen C5 Aircross SUV - 1.870.000 TL

10 /15 Toyota Corolla - 1.390.000 TL Toyota Corolla Hybrid - 1.825.500 TL Toyota Corolla Cross Hybrid - 1.888.500 TL Toyota C-HR Hybrid - 1.590.000 TL Toyota Corolla Hatchback Hybrid - 1.590.500 TL Toyota Yaris Cross Hybrid - 1.590.500 TL Toyota Yaris Hybrid - 1.424.500 TL Toyota Hilux - 1.840.000 TL Toyota Proace City - 1.150.000 TL

11 /15 Opel Corsa - 1.075.900 TL Opel Corsa Elektrik - 1.395.900 TL Opel Astra - 1.459.900 TL Opel Astra Elektrik - 1.767.900 TL Opel Mokka - 1.449.900 TL Opel Mokka Elektrik - 1.600.900 TL Opel Crossland - 1.399.900 TL Opel Grandland - 1.749.900 TL Yeni Nissan Juke - 1.749.900 TL

12 /15 Peugeot Yeni 208 - 1.324.500 TL Peugeot e-208 - 1.461.000 TL Peugeot 308 - 1.617.500 TL Peugeot E-308 - 1.835.000 TL Peugeot 2008 - 1.634.000 TL Peugeot e-2008 - 1.684.000 TL Peugeot 408 - 1.757.000 TL Honda HR-V e - 1.800.000 TL Honda Jazz e - 1.410.000 TL Honda Civic - 1.895.000 TL Honda City - 1.332.000 TL

13 /15 Skoda Fabia - 1.360.400 TL Skoda Scala - 1.560.400 TL Skoda Yeni Octavia - 1.800.400 TL Skoda Kamiq - 1.660.400 TL Skoda Karoq - 2.080.400 TL Volkswagen Polo - 1.202.000 TL Volkswagen T-Cross - 1.617.000 TL Volkswagen Taigo - 1.538.000 TL Volkswagen Yeni Golf - 1.542.000 TL Volkswagen T-Roc - 1.879.000 TL

14 /15 Yeni Renault Clio - 1.189.900 TL Renault Taliant - 1.090.000 TL Yeni Renault Captur - 1.595.000 TL Yeni Renault Duster - 1.345.000 TL Renault Megane E-Tech - 1.641.000 TL Renault Megane Sedan - 1.546.900 TL Renault Austral - 1.792.900 TL Kangoo E-Tech - 1.682.000 TL SEAT Ibiza - 1.310.000 TL SEAT Arona - 1.420.000 TL SEAT Ateca - 1.750.000 TL