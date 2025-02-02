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Pegasus'tan yurt dışı uçak bileti kampanyası: Yüzde 40’a kadar indirim var!

Pegasus'tan yurt dışı uçak bileti kampanyası: Yüzde 40’a kadar indirim var!

18:012/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Pegasus indirimli uçak bileti kampanyası</p>
Pegasus indirimli uçak bileti kampanyası

Pegasus bazı müşterilerine özel yurt dışı uçuşlarında vergiler hariç %40 indirim geçerli yüzde 40 indirimli bilet imkanı sunuyor. İşte, Pegasus’un indirimli yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu hatlar.

Pegasus bazı müşterilerine özel yurt dışı uçuşlarında vergiler hariç %40 indirim geçerli yüzde 40 indirimli bilet imkanı sunuyor. İşte Pegasus indirimli uçak bileti satış tarihleri.

PEGASUS YURT DIŞI ÖZEL İNDİRİMLİ UÇUŞ TARİHLERİ

Pegasus bazı müşterilerine özel yurt dışı uçuşlarında vergiler hariç %40 indirim geçerli yüzde 40 indirimli bilet imkanı sunuyor. Kampanya mesajı size de geldiyse biletlerinizi 31 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulamasından alabilirsiniz. Kampanya, 24 Şubat 2025 – 30 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.



PEGASUS İNDİRİMLİ UÇUŞ BİLETİ KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANIR?

Pegasus Hava Yolları, dönemsel olarak yurt uçuşlarında çeşitli indirim ve kampanyalar sunmaktadır. Özellikle BolBol üyelerine yönelik kişiye özel %40'a varan indirimler gibi fırsatlar zaman zaman sunmaktadır. Bu tür kampanyalardan faydalanmak için Pegasus'un resmi web sistemi ve mobil uygulamasının düzenli olarak takip edilmesi önerilir. Pegasus'un sadakat programı olan BolBol'a üye olarak, size özel indirimlerden ve kampanyalardan haberdar olabilir ve bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.


KAMPANYA DAHİLİNDE OLMAYAN HATLAR HANGİLERİ

Kıbrıs uçuşları, kampanyanın geçerli olduğu hatlar arasında yer almıyor.

Diğer hatlar ise şöyle:

Bodrum- Riyad- Bodrum

Hatay-Riyad-Hatay

İstanbul Sabiha Gökçen -Cidde- İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire-İstanbul Sabiha Gökçen

Roma-Bari-Roma

Roma-Cenevre-Roma

Roma-Katanya-Roma

Roma-Lamezia Terme- Roma

Roma-Napoli-Roma

Roma- Palermo- Roma

Roma-Torino-Roma

Roma-Venedik-Roma

Trabzon-Cidde-Trabzon

Trabzon-Riyad-Trabzon

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