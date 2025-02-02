PEGASUS İNDİRİMLİ UÇUŞ BİLETİ KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANIR?

Pegasus Hava Yolları, dönemsel olarak yurt uçuşlarında çeşitli indirim ve kampanyalar sunmaktadır. Özellikle BolBol üyelerine yönelik kişiye özel %40'a varan indirimler gibi fırsatlar zaman zaman sunmaktadır. Bu tür kampanyalardan faydalanmak için Pegasus'un resmi web sistemi ve mobil uygulamasının düzenli olarak takip edilmesi önerilir. Pegasus'un sadakat programı olan BolBol'a üye olarak, size özel indirimlerden ve kampanyalardan haberdar olabilir ve bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.



