MÜSTAKİL EVLERDE KURULUM TAMAMEN SERBEST

Kendine ait park alanı bulunan ev sahiplerinin şarj cihazı kurulumları ise diğer alanları etkilemiyorsa tamamen kendi tasarrufunda olacak. Bakanlık yetkilileri, evde şarjın sıradan bir prizle bile mümkün olduğunu ve her araç sahibine 22 kW güç tahsis edilmesine gerek olmadığını vurguluyor.