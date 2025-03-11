Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısı da önem kazanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bu konuda önemli bir adım geldi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, apartman ve sitelerde ruhsat zorunluluğu kalktı.
Geçtiğimiz yıl valiliklere ortak alanlarda şarj cihazı kurulumunu kolaylaştıracak hükümler içeren bir yazı gönderen bakanlık, bugün yayımlanan Resmi Gazete ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde de değişikliğe gitti.
Yönetmeliğin 59. maddesine eklenen ibare ile ortak alanlarda şarj cihazı kurulumunda yapı ruhsatına gerek olmadığı resmileşmiş oldu.
APARTMAN VE SİTELERDE KURULUMU KOLAYLAŞTIRACAK
Bu düzenleme ile apartman ve sitelerde şarj cihazı kurulumu önemli ölçüde kolaylaşacak. Artık, cihaz kurulumu için kat maliklerinin 4/5'inin değil, yarısından fazlasının onayı alınması yeterli olacak.
MÜSTAKİL EVLERDE KURULUM TAMAMEN SERBEST
Kendine ait park alanı bulunan ev sahiplerinin şarj cihazı kurulumları ise diğer alanları etkilemiyorsa tamamen kendi tasarrufunda olacak. Bakanlık yetkilileri, evde şarjın sıradan bir prizle bile mümkün olduğunu ve her araç sahibine 22 kW güç tahsis edilmesine gerek olmadığını vurguluyor.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, site ve apartmanların ortak otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için yapılması zaruri olan elektrik tesisatı” ibaresi eklenmiştir.