BAKAN URALOĞLU'NDAN ROBLOX VE DİSCORD AÇIKLAMASI





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord'un erişime açılabileceğini söyledi.





Şu an bir görüşme trafiğinin yürütüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, doğru yere gelinmesi durumunda söz konusu platformların tekrar erişime açılabileceğini söyledi.





Bakan Uraloğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:





"(Discord ve Roblox) Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz.





Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek.