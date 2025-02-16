Çevrimiçi oyun platformu Roblox'a 7 Ağustos 2024 tarihinde, çocuk istismarına yol açabilecek içeriklerin bulunması nedeniyle erişim engeli getirilmişti. Türkiye'de uygulanan erişim engeliyle birlikte platformun açılıp açılmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Aynı şekilde Discrod uygulaması da suç teşkil eden olaylara yer vermesi nedeniyle 9 Ekim 2024 tarihinde kapatılmıştı. İşte Discord ve Roblox ile ilgili son gelişmeler.
Son günlerin en sık konuşulan konularından biri de sosyal platformlardan Discord ve çevrimiçi oyun platformu Roblox'un erişim engeli konusu oldu. İki uygulama BTK kararı ile 2024 yılında erişime kapatılmıştı. Peki Discord ve Roblox'ta son durum nedir? Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak?
ROBLOX VE DİSCORD NEDEN ERİŞİME KAPATILMIŞTI?
Roblox adlı oyun platformu, "çocuk istismarı" sebebiyle 2024 Ağustos ayında erişime kapatıldı.
Discord uygulaması da suç teşkil eden pek çok olaya yer verilmesi nedeniyle 9 Ekim 2024'te erişime kapatılmıştı.
ROBLOX AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILIR?
Roblox platformunun açılmasına yönelik geçtiğimiz günlerde canlı yayında açıklamalarda buluna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ile Discord'un açılabileceğini ifade etmişti. Bilgi Teknlolojileri Kurumu'nun (BTK) resmi internet adresinde btk.gov.tr'de uygulamalara erişim engelinin sürdüğü görülüyor.
BAKAN URALOĞLU'NDAN ROBLOX VE DİSCORD AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord'un erişime açılabileceğini söyledi.
Şu an bir görüşme trafiğinin yürütüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, doğru yere gelinmesi durumunda söz konusu platformların tekrar erişime açılabileceğini söyledi.
Bakan Uraloğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"(Discord ve Roblox) Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz.
Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek.
"Türkiye gerekli adımları atmaya başladı"
Gerekli sorumlulukları yükleme noktasında da yine bazı çalışmalar yürütüyoruz. Şöyle söyleniyor kuruldukları ülkenin kanunları ya da şirket kuralları gereği ve bizim bazı taleplerimiz 'biz bunu karşılayamayız' şeklinde yaklaşımları oluyor. Avrupa’da olsun Amerika’da olsun bu platformlara karşı cezalar var ve mahkeme süreçleri başlatılmış mahkeme süreçleri var. Onun için hani Türkiye de bu anlamda üzerine düşeni yapma noktasında gerekli adımları atmaya başladı. Doğru şekilde hem onların vergilendirilmesi hem de Türkiye’de uymaları gereken kurallar noktasında bir kısım çalışmalarımızın olduğunu da söyleyebilirim."
Roblox NEDİR?
Roblox, 2006 yılında Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformudur. Bu platformda, Lua programlama diliyle yapılmış birçok oyun bulunur ve kullanıcılar bu oyunları popülerlik sırasına göre oynamaktadır.
Discord Nedir?
Discord; arkadaşlarınızla, oyun gruplarıyla veya topluluklarla sesli, görüntülü ve yazılı olarak sohbet etmenize olanak tanıyan, ücretsiz bir iletişim uygulamasıdır. Yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan Discord, çevrimiçi bağlantı kurmanın en popüler yollarından biri haline gelmiştir. Ayrıca Discord; Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve web tarayıcıları dahil olmak üzere hemen hemen her popüler platformda ve cihazda kullanılabilir.