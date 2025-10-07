Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu doğrultusunda tercihler 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS-2025/5 başvuru sonuç sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercihler ÖSYM tarafından 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında alındı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih süreci tamamlandı. Şimdi gözler 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçlarında. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
KPSS-2025/5 tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.
İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;
AVUKAT 50
BİYOLOG 15
BÜRO PERSONELİ 290
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45
DİYETİSYEN 116
EBE 805
FİZYOTERAPİST 133
GERONTOLOG 8
HEMŞİRE 6.445
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18
KLİNİK PSİKOLOG 60
SOSYAL ÇALIŞMACI 76
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 27
PSİKOLOG 63
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12
MİMAR 40
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14
MÜHENDİS 122
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439
SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11
TEKNİKER 233
TEKNİSYEN 231