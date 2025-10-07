Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/5 başvuru sonuç sorgulama ekranı

7/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımı başvuru sonuçları

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu doğrultusunda tercihler 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS-2025/5 başvuru sonuç sorgulama ekranı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercihler ÖSYM tarafından 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında alındı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih süreci tamamlandı. Şimdi gözler 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçlarında. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

KPSS-2025/5 tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

KPSS-2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;

AVUKAT 50

BİYOLOG 15

BÜRO PERSONELİ 290

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45

DİYETİSYEN 116

EBE 805

FİZYOTERAPİST 133

GERONTOLOG 8

HEMŞİRE 6.445

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18

KLİNİK PSİKOLOG 60

SOSYAL ÇALIŞMACI 76

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 27

PSİKOLOG 63

SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12

MİMAR 40

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14

MÜHENDİS 122

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439

SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11

TEKNİKER 233

TEKNİSYEN 231

