Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercihler ÖSYM tarafından 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında alındı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih süreci tamamlandı. Şimdi gözler 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçlarında. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?