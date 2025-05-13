Sıralama değişti: Türkiye'de değeri en yüksek araba modelleri açıklandı! İşte ilk sırada yer alanlar

Otomobil dünyasında lüks ve performansı bir arada sunan modeller, Türkiye yollarında da kendine yer buluyor. Farklı tasarımları, yüksek donanımları ve özel üretimleriyle öne çıkan bu araçlar, markaların en prestijli modelleri arasında yer alıyor. Türkiye’de resmi satış kanalları üzerinden sunulan en yüksek fiyatlı otomobiller arasında Rolls-Royce, Ferrari, Bentley ve Lamborghini gibi global markaların dikkat çeken seçenekleri bulunuyor. İşte donanım ve tasarımıyla öne çıkan, Türkiye'de satışta olan en değerli otomobiller…