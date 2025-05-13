Sıralama değişti: Türkiye'de değeri en yüksek araba modelleri açıklandı! İşte ilk sırada yer alanlar

Lüks otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği modeller arasında yer alan ve fiyatlarıyla dudak uçuklatan araçlar, Türkiye pazarında da dikkat çekiyor. En pahalı modeller adeta servet değerinde. Rolls-Royce, Bentley, Ferrari ve Lamborghini gibi markaların zirvede yer aldığı liste, otomobil tutkunlarına hayallerini süsleyecek nitelikte. İşte Türkiye’de satışta olan en değerli otomobiller…
Otomobil dünyasında lüks ve performansı bir arada sunan modeller, Türkiye yollarında da kendine yer buluyor. Farklı tasarımları, yüksek donanımları ve özel üretimleriyle öne çıkan bu araçlar, markaların en prestijli modelleri arasında yer alıyor. Türkiye’de resmi satış kanalları üzerinden sunulan en yüksek fiyatlı otomobiller arasında Rolls-Royce, Ferrari, Bentley ve Lamborghini gibi global markaların dikkat çeken seçenekleri bulunuyor. İşte donanım ve tasarımıyla öne çıkan, Türkiye'de satışta olan en değerli otomobiller…
2024 model Rolls-Royce Cullinan – 73 milyon TL
2023 model Ferrari SF90 Spider – 74 milyon 500 bin TL
2022 model Mercedes-Benz AMG GT – 75 milyon TL
2020 model Ferrari 488 Pista – 75 milyon TL
2023 model Rolls-Royce Phantom – 77 milyon 500 bin TL
2023 model Ferrari SF90 Stradale – 78 milyon TL
2024 model Ferrari SF90 Spider – 82 milyon TL
2024 model Ferrari Prosangue – 100 milyon TL
2024 model Lamborghini Revuelto – 118 milyon TL