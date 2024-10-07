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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 9 Ekim 2024 ŞOK'ta bu hafta indirimde neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 9 Ekim 2024 ŞOK'ta bu hafta indirimde neler var?

11:297/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu</p>
ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK market, Eylül ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Her hafta olduğu gibi, 9 Ekim 2024 Çarşamba günü de raflarda yerini alacak birçok ürün, müşterilere cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9 Ekim 2024 indirimli ürünler listesi.

Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta 9 Ekim - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Ekim ayının son aktüel ürünler kampanyasında yer alacak aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

Aktüel Ürünler kataloğu Şok 9 Ekim 2024 fırsatlarında 15 Ekim’e dek sürecek olan “Şokça İndirimler” adı verilen bir kampanya sayfası bulunuyor.

Çift kişilik soft dolgulu yorgan: 999TL

Kırlent kılıfı peluş kumaş: 125TL

Tv battaniyesi: 599TL

Çift kişilik pamuklu battaniye çift taraflı: 599TL

Tek kişilik pamuklu battaniye çift taraflı: 479TL

Tv battaniyesi pamuklu çift taraflı: 399TL

Sinbo Dikey şarjlı süpürge SVC-8618: 4.299TL

Emboss banyo paspas seti 2'li: 249TL

2'li ribonalı slip: 69.95TL

Lazer kesim dikişsiz slip: 39.95TL

2'li ribanalı bato slip: 79.95TL


Dantelli babet çorabı: 29.95TL

2'li lazer kesim görünmez çorap: 99.95TL

Kadın ev botu: 159TL

Kadın düğmeli pijama takımı: 399TL

Hareket sensörlü şarjlı yuvarlak ışık: 99.95TL

4 ledli makyaj aynası: 349TL

Dekoratif şarj edilebilir masa lambası glow: 249TL

Dekoratif şarj edilebilir masa lambalı barbell: 249TL

Dekoratif şarj edilebilir masa lambası mantar: 249TL

Mis tam yağlı süzme beyaz peynir: 59.90TL

Mis beyaz peynir keçi/koyum sütlü: 99TL

Mis tulum peyniri: 89TL

Anadolu mutfağı kuru fasülye: 55.90TL

Anadolu mutfağı baldo pirinç: 62.90TL

İnci patates: 49.90TL

Superfresh milföy hamuru: 69.90Tl

Seyidoğlu cevizli helva: 39.90TL

Nescafe latte: 39.90TL

Deren çay harman: 89TL

Cumhuriyet dana parmak sucuk: 199TL

Carte D'or selection çeşitleri: 119TL

Ülker ikram çikolatalı/fındıklı bisküvi: 32TL

Eti burçak sultani 3'lü: 39.90TL

Mcvities saklıköy çikolatalı kremalı 4'lü: 45TL

Milka çilekli: 99TL

Ülker laviva: 11.75TL

Ülker antep fıstıklı milföy: 10.75TL

Ülker 8 kek mini muzlu: 29TL

Ülker sütlü/bitter kare: 24.90

Ülker halley mini: 35.90TL

Eti paykek şekli şahane: 59.90TL

Nescafe xpress original/cafe choco: 35TL

Tornodo enerji içeceği: 15.50TL

Schweppes: 35.50TL

Dankek magma karamelli: 9.95TL

Kasada Süper İndirimler!

Lipton icetea şeftali/limon: 90TL

Nesquik 700gr mısır gevreği: 59TL

Ülker sütlü çikolata kaplamalı fındıklı kremalı gofret: 72TL

Johnson's duş jeli: 59TL

Perwoll sıvı detarjan renkliler ve siyahlar 1lt: 40TL

Ekose tekli tabak çeşitleri: 49.95TL

İnci yemek seti: 999TL

Superio çay makinesi SPR 442: 1.499TL

Superio doğrayıcı SPR 342: 899TL

Cam Borosilikat sürahi: 299TL

Çift taraflı cam Borosilikat kulpsuz kupalar: 199TL

Dik kenarlı tabak: 29.95TL

Dikdörtgen kahvaltılık ve çerezlik çeşitleri: 29.95TL

Kare tatlı kasesi: 44.95TL

Su bardağı: 34.95TL

Cam borosiklat simli kupa: 149TL

6'lı cam pipet temizleme fırçası: 59.95TL

Mini mutfak çakmağı: 29.75TL

Marginata: 199TL

Şeflara çiçeği: 110TL

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