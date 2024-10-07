ŞOK market, Eylül ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Her hafta olduğu gibi, 9 Ekim 2024 Çarşamba günü de raflarda yerini alacak birçok ürün, müşterilere cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9 Ekim 2024 indirimli ürünler listesi.
Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor.
ŞOK'ta bu hafta 9 Ekim - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Ekim ayının son aktüel ürünler kampanyasında yer alacak aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu.
Aktüel Ürünler kataloğu Şok 9 Ekim 2024 fırsatlarında 15 Ekim’e dek sürecek olan “Şokça İndirimler” adı verilen bir kampanya sayfası bulunuyor.
Çift kişilik soft dolgulu yorgan: 999TL
Kırlent kılıfı peluş kumaş: 125TL
Tv battaniyesi: 599TL
Çift kişilik pamuklu battaniye çift taraflı: 599TL
Tek kişilik pamuklu battaniye çift taraflı: 479TL
Tv battaniyesi pamuklu çift taraflı: 399TL
Sinbo Dikey şarjlı süpürge SVC-8618: 4.299TL
Emboss banyo paspas seti 2'li: 249TL
2'li ribonalı slip: 69.95TL
Lazer kesim dikişsiz slip: 39.95TL
2'li ribanalı bato slip: 79.95TL
Dantelli babet çorabı: 29.95TL
2'li lazer kesim görünmez çorap: 99.95TL
Kadın ev botu: 159TL
Kadın düğmeli pijama takımı: 399TL
Hareket sensörlü şarjlı yuvarlak ışık: 99.95TL
4 ledli makyaj aynası: 349TL
Dekoratif şarj edilebilir masa lambası glow: 249TL
Dekoratif şarj edilebilir masa lambalı barbell: 249TL
Dekoratif şarj edilebilir masa lambası mantar: 249TL
Mis tam yağlı süzme beyaz peynir: 59.90TL
Mis beyaz peynir keçi/koyum sütlü: 99TL
Mis tulum peyniri: 89TL
Anadolu mutfağı kuru fasülye: 55.90TL
Anadolu mutfağı baldo pirinç: 62.90TL
İnci patates: 49.90TL
Superfresh milföy hamuru: 69.90Tl
Seyidoğlu cevizli helva: 39.90TL
Nescafe latte: 39.90TL
Deren çay harman: 89TL
Cumhuriyet dana parmak sucuk: 199TL
Carte D'or selection çeşitleri: 119TL
Ülker ikram çikolatalı/fındıklı bisküvi: 32TL
Eti burçak sultani 3'lü: 39.90TL
Mcvities saklıköy çikolatalı kremalı 4'lü: 45TL
Milka çilekli: 99TL
Ülker laviva: 11.75TL
Ülker antep fıstıklı milföy: 10.75TL
Ülker 8 kek mini muzlu: 29TL
Ülker sütlü/bitter kare: 24.90
Ülker halley mini: 35.90TL
Eti paykek şekli şahane: 59.90TL
Nescafe xpress original/cafe choco: 35TL
Tornodo enerji içeceği: 15.50TL
Schweppes: 35.50TL
Dankek magma karamelli: 9.95TL
Kasada Süper İndirimler!
Lipton icetea şeftali/limon: 90TL
Nesquik 700gr mısır gevreği: 59TL
Ülker sütlü çikolata kaplamalı fındıklı kremalı gofret: 72TL
Johnson's duş jeli: 59TL
Perwoll sıvı detarjan renkliler ve siyahlar 1lt: 40TL
Ekose tekli tabak çeşitleri: 49.95TL
İnci yemek seti: 999TL
Superio çay makinesi SPR 442: 1.499TL
Superio doğrayıcı SPR 342: 899TL
Cam Borosilikat sürahi: 299TL
Çift taraflı cam Borosilikat kulpsuz kupalar: 199TL
Dik kenarlı tabak: 29.95TL
Dikdörtgen kahvaltılık ve çerezlik çeşitleri: 29.95TL
Kare tatlı kasesi: 44.95TL
Su bardağı: 34.95TL
Cam borosiklat simli kupa: 149TL
6'lı cam pipet temizleme fırçası: 59.95TL
Mini mutfak çakmağı: 29.75TL
Marginata: 199TL
Şeflara çiçeği: 110TL