ŞOK market, Eylül ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Her hafta olduğu gibi, 9 Ekim 2024 Çarşamba günü de raflarda yerini alacak birçok ürün, müşterilere cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9 Ekim 2024 indirimli ürünler listesi.

1 /11 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta 9 Ekim - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Ekim ayının son aktüel ürünler kampanyasında yer alacak aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

2 /11 Aktüel Ürünler kataloğu Şok 9 Ekim 2024 fırsatlarında 15 Ekim’e dek sürecek olan “Şokça İndirimler” adı verilen bir kampanya sayfası bulunuyor. Çift kişilik soft dolgulu yorgan: 999TL Kırlent kılıfı peluş kumaş: 125TL Tv battaniyesi: 599TL Çift kişilik pamuklu battaniye çift taraflı: 599TL Tek kişilik pamuklu battaniye çift taraflı: 479TL Tv battaniyesi pamuklu çift taraflı: 399TL Sinbo Dikey şarjlı süpürge SVC-8618: 4.299TL Emboss banyo paspas seti 2'li: 249TL 2'li ribonalı slip: 69.95TL Lazer kesim dikişsiz slip: 39.95TL 2'li ribanalı bato slip: 79.95TL



3 /11 Dantelli babet çorabı: 29.95TL 2'li lazer kesim görünmez çorap: 99.95TL Kadın ev botu: 159TL Kadın düğmeli pijama takımı: 399TL Hareket sensörlü şarjlı yuvarlak ışık: 99.95TL 4 ledli makyaj aynası: 349TL Dekoratif şarj edilebilir masa lambası glow: 249TL Dekoratif şarj edilebilir masa lambalı barbell: 249TL Dekoratif şarj edilebilir masa lambası mantar: 249TL

4 /11 Mis tam yağlı süzme beyaz peynir: 59.90TL Mis beyaz peynir keçi/koyum sütlü: 99TL Mis tulum peyniri: 89TL Anadolu mutfağı kuru fasülye: 55.90TL Anadolu mutfağı baldo pirinç: 62.90TL İnci patates: 49.90TL Superfresh milföy hamuru: 69.90Tl Seyidoğlu cevizli helva: 39.90TL Nescafe latte: 39.90TL Deren çay harman: 89TL Cumhuriyet dana parmak sucuk: 199TL Carte D'or selection çeşitleri: 119TL Ülker ikram çikolatalı/fındıklı bisküvi: 32TL Eti burçak sultani 3'lü: 39.90TL Mcvities saklıköy çikolatalı kremalı 4'lü: 45TL Milka çilekli: 99TL Ülker laviva: 11.75TL

5 /11 Ülker antep fıstıklı milföy: 10.75TL Ülker 8 kek mini muzlu: 29TL Ülker sütlü/bitter kare: 24.90 Ülker halley mini: 35.90TL Eti paykek şekli şahane: 59.90TL Nescafe xpress original/cafe choco: 35TL Tornodo enerji içeceği: 15.50TL Schweppes: 35.50TL Dankek magma karamelli: 9.95TL Kasada Süper İndirimler! Lipton icetea şeftali/limon: 90TL Nesquik 700gr mısır gevreği: 59TL Ülker sütlü çikolata kaplamalı fındıklı kremalı gofret: 72TL Johnson's duş jeli: 59TL Perwoll sıvı detarjan renkliler ve siyahlar 1lt: 40TL

6 /11 Ekose tekli tabak çeşitleri: 49.95TL İnci yemek seti: 999TL Superio çay makinesi SPR 442: 1.499TL Superio doğrayıcı SPR 342: 899TL Cam Borosilikat sürahi: 299TL Çift taraflı cam Borosilikat kulpsuz kupalar: 199TL Dik kenarlı tabak: 29.95TL Dikdörtgen kahvaltılık ve çerezlik çeşitleri: 29.95TL Kare tatlı kasesi: 44.95TL Su bardağı: 34.95TL Cam borosiklat simli kupa: 149TL 6'lı cam pipet temizleme fırçası: 59.95TL Mini mutfak çakmağı: 29.75TL Marginata: 199TL Şeflara çiçeği: 110TL

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