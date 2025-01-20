İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;

İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.

- İlan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

- İlan tarihi itibarıyla;

12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) Seviye 3,

12UY0064-3 Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS),

12UY0088-3 Liman Forklift Operatörü Seviye 3,

15UY0221-3 Terminal Çekici Operatörü,

17UY0268-3 Liman RTG Operatörü Seviye 3,

17UY0269-3 Liman SSG Operatörü Seviye 3,

Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında yetkilendirilen kuruluşlardan alınan geçerlilik süresi devam eden mesleki yeterlilik belgelerinden herhangi birine sahip olması gerekmektedir