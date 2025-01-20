TCDD personel alımı ilanı yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü'ne 9 liman vinç operatörü alacağını duyurdu. TCDD alımları İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki TCDD vinç operatörü alımları ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
Devlet Demiryolları (TCDD) personel alımına devam ediyor. İŞKUR iş ilanı ile binlerce personel kamu kurumlarının yanında özel sektör alım gerçekleştirmekte. TCDD İŞKUR üzerinden vinç operatörü almı yapıyor. Peki TCDD vinç operatörü alım başvurusu ne zaman, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.
TCDD vinç operatörü mü alıyor?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 9 vinç operatörü istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
TCDD vinç operatörü nereye alacak?
Buna göre, TCDD'nin Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne belirsiz süreli sözleşmeyle 9 personel alınacak.
TCDD vinç operatörü alımı başvurusu ne zaman?
TCDD vinç operatörü alımı başvurusu 20 Ocak itibariyle başladı. İş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 24 Ocak'a kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak. Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.
TCDD vinç operatörü başvuru şartları nedir?
Başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan çalışmaların "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" kapsamda olması ve niteliği gereği, ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek. Başvuruda bulunacak liman vinç operatörü adaylarının 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;
İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.
- İlan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
- İlan tarihi itibarıyla;
12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) Seviye 3,
12UY0064-3 Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS),
12UY0088-3 Liman Forklift Operatörü Seviye 3,
15UY0221-3 Terminal Çekici Operatörü,
17UY0268-3 Liman RTG Operatörü Seviye 3,
17UY0269-3 Liman SSG Operatörü Seviye 3,
Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında yetkilendirilen kuruluşlardan alınan geçerlilik süresi devam eden mesleki yeterlilik belgelerinden herhangi birine sahip olması gerekmektedir
TCDD personel alımı için isteninel belgeler
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden
TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,
3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı
belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)
4- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden veya Askerlik Şubesinden alınan Askerlik durum belgesini, (Muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)
5- Mesleki Yeterlilik Belgesi fotokopisi
6- Varsa Karayolu ehliyeti fotokopisi
7- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,
8- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,
9- Ön Lisans KPSS Sonuç Belgesi (20.09.2024 açıklanma tarihli)
10- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.
TCDD Vinç Operatörü alımı için başvuru yapacak adayların mezun olması istenen meslek yüksekollar
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Metal İşleri
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