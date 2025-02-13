Tevbe sûresi, 129 (yüz yirmi dokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. Berat Gecesini idrak ettiğimiz bu özel günde, Tevbe Suresi'nin son iki ayeti de okunmak istenen sureler arasında yer alıyor. İşte Tevbe Suresi 128. ve 129. ayeti Arapça-Türkçe okunuşu ve meali.
Berat Gecesi'nde ibadetlerini yapan Müslümanlar, Tevbe Suresi'nin son iki ayeti olan 128 ve 129. ayetlerini de okuyarak dualarla bu özel geceyi en verimli şekilde geçirmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi olan diyanet.gov.tr'de yer alan Tevbe Suresi son iki ayetinin Arapça ve Türkçe okunuşu ile mealini yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.
TEVBE SURESİ HAKKINDA BİLGİLER
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, kuran.diyanet.gov.tr internet adresinde yer alan bilgiler şu şekildedir;
Son iki âyet hariç Medine döneminde, Peygamber Efendimizin irtihaline yakın bir zamanda inmiştir. 129 âyettir. Sûre, adını Allah’ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bildirdiği 104. âyetten almıştır. İlk âyette geçen “berâet” kelimesinden dolayı sûreye Berâe sûresi adı da verilmiştir. Başında besmele olmayan tek sûredir. Sûrenin başına besmelenin yazılmamış oluşunu bazı bilginler, onun bir önceki sûrenin devamı mahiyetinde oluşu ile açıklamışlardır. Sûrede başlıca, yaptıkları antlaşmalara bağlı kalmayan düşmanlarla ilişkilerin kesilmesi, antlaşmalara bağlı kalanlara karşı ise antlaşmalara bağlı kalınmasının gerekliliği; Tebük seferine hazırlık, Tebük seferi öncesi ve dönüşü sırasında münafıkların sergilediği iki yüzlü tavır, ehl-i kitapla ilişkiler, cizye ve zekât hükümleri, çölde yaşayan Arapların Kur’an talimatı karşısındaki tavırları, Kur’an’ın Müslümanlar üzerinde oluşturduğu etki ve Hz. Peygamber’in Müslümanlar adına duyduğu endişe söz konusu edilmektedir.
TEVBE SURESİ 128. VE 129. SON İKİ AYETİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU
TEVBE SURESİ 128. AYETİ: Lekad caekum resulun min enfusikum aziz, aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufun rahim.
MEALİ: Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur.
TEVBE SURESİ 129. AYETİ: Fe in tevellev fe kul hasbiyallah, la ilahe illa huv, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
MEALİ: Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, ben yalnız O’na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir.”