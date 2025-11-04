TOKİ 500 Bin Konut Projesi İl İl Kontenjanlar Belli Oldu: 81 ilde sosyal konutta 2+1 1+1 dairelerin ödeme planları

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için beklenen TOKİ sosyal konut projesinde yeni dönem başlıyor. 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Projeye ilişkin başvuru tarihi, peşinat oranları ve taksit ödeme planları netleşirken, en fazla konutun İstanbul ve Ankara’da yapılacağı açıklandı.
“Yüzyılın Projesi” olarak duyurulan TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesi, Kasım ayında başvuru süreciyle gündeme geldi. E-Devlet üzerinden yapılacak müracaatlar öncesinde vatandaşlar, başvuru şartları, kontenjan dağılımı, peşinat ve taksit tutarlarını araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, en fazla konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’da inşa edilecek.
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREYE YAPILACAK?
TOKİ 81 il konut projesi başvuruları, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Projeye başvurular T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankasının proje ilinde bulunan yetkili şubelerinden ve e-Devlet üzerinden alınacak.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER, ÜCRETİ NE KADAR?
TOKİ 500 bin konut başvuru bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. Deprem bölgesinde yaşayan ve projeye başvuru yapmak isteyenler için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.
TOKİ SOSYAL KONUT PEŞİNAT VE TAKSİT SAYISI || TOKİ PEŞİNATI NE KADAR, YÜZDE 10 PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Sosyal konut projelerinde İstanbul’da taksitler 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL aralığında değişirken, diğer illerde 6 bin 750 TL ile 9 bin 938 TL bandında olacak. Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.
TOKİ EVLERİ KONTENJAN DAĞILIMI
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERDE NEREYE, HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?
Projeyle Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda ilk etapta inşa edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:
"İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şubat ayında 81 ilin valiliğine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderdi. Yani inşaatlar için adresler belirlendi.
İstanbul ve diğer şehirlerde hangi ilçelerinde sosyal konut evlerinin yapılacağı ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
BURSA TOKİ EVLERİ İLÇELERİ AÇIKLANDI
TOKİ verilerine göre Bursa’da yapılacak konutların dağılımına ilişkin bilgi veren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Karacabey’de 5 bin 500, Gemlik’te 3 bin, İnegöl’de 4 bin, Kestel’de bin, Nilüfer’de 750, Mustafakemalpaşa’da 750, Yenişehir’de 500, Orhangazi’de 400, Gürsu’da 300, Mudanya’da 300, İznik’te 250, Orhaneli’de 175, Keles’te 100, Büyükorhan’da 100, Harmancık’ta 100 konut olacak şekilde, toplamda 17 bin 225 konutun hayata geçirileceğini belirtti.