TOKİ 500 Bin Konut Projesi İl İl Kontenjanlar Belli Oldu: 81 ilde sosyal konutta 2+1 1+1 dairelerin ödeme planları

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERDE NEREYE, HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

Projeyle Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda ilk etapta inşa edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:

"İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şubat ayında 81 ilin valiliğine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderdi. Yani inşaatlar için adresler belirlendi.

İstanbul ve diğer şehirlerde hangi ilçelerinde sosyal konut evlerinin yapılacağı ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.