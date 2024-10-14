Torba yasadan erken emeklilik takvimi oluştu! EYT sonrası 2000 ile 2008 arası olanlara müjde gibi müjde geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor. Bu dönemde, sosyal güvenlik alanında yapılacak kapsamlı reformlar, çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde köklü değişiklikler getirecek. Çalışanlar ve emekliler için önemli düzenlemeler gündeme alınacak. Özellikle prim gün sayılarında kolaylıklar, erken emeklilik fırsatları ve gelir artırıcı adımlar dikkat çekecek. Çalışanlar ve emekliler için hangi reformların hayata geçirileceği büyük bir merak konusu. İşte yeni dönemde Meclis gündeminde yer alacak sosyal güvenlik reformları ile ilgili son gelişmeler...

1 /13 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayarak çalışma hayatı ve emeklilik sistemine yönelik önemli reformları gündemine alacak. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu düzenlemeler, sosyal güvenlik sistemine yenilikler getirecek. Özellikle prim gün sayılarında değişiklikler, erken emeklilik fırsatları ve gelir artırıcı adımlar dikkat çekecek. Bu kapsamda, Meclis’in öncelikli maddeleri arasında yer alacak düzenlemeler, çalışanlar ve emekliler için yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. İşte yeni yasama döneminde Meclis’in ele alacağı reformların detayları...

2 /13 ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK Hazırlığı süren Bağ-Kur düzenlemesinin yeni yasama yılında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e indirilecek.

3 /13 Düzenlemeye 1 milyon küçük esnafın dahil edilmesi bekleniyor. Kapsama giren esnafın “10 ve daha az kişi çalıştıran” olarak belirlenebileceği konuşuluyor. Eğer düzenleme geniş tutulursa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li esnaflar, 7200 günle emekli olabilecekler.

4 /13 EV KADINLARINA KOLAY EMEKLİLİK Yeni yasama döneminde ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik desteği sağlamak amacıyla bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle, isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

5 /13 Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi olan 6 bin 400 TL’nin 2 bin 133 TL'si devlet tarafından ödenecek. Ev kadınları, ayda 4 bin 267 TL ödeyerek emekli olabilecekler.

6 /13 MEMURLARA EK GÖSTERGE Memurlarla ilgili olarak 3600 ek gösterge düzenlemesi de yeni yasama döneminde Meclis'e taşınacak. Bu düzenleme, memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni gibi birinci dereceye gelmiş kamu görevlilerini kapsayacak.

7 /13 Düzenlemeyle birlikte, hem emekli olanların maaşları hem de çalışan memurların emekli ikramiyeleri artacak.

8 /13 ESNEK ÇALIŞMA Uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni çalışma modelleri hayata geçirilecek. Orta Vadeli Program’da (OVP) da yer aldığı gibi, 2025'in ilk çeyreğinde uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma modellerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak. İş dünyasının ihtiyaçlarına ve iş-özel yaşam dengesine göre bu modeller şekillenecek.

9 /13 MESAİ SAATLERİ MASADA Dünyada gündemde olan mesai saatleri konusu Türkiye'de de gündeme gelecek. Özellikle 4 gün mesai, 3 gün izin formülü tartışılacak. Yeni çalışma modellerinde meslekler ve sektörlere göre farklı uygulamalar olabileceği öngörülüyor.

10 /13 ÇOK ÇALIŞANA YÜKSEK AYLIK Sosyal güvenlik reformu kapsamında, daha fazla çalışmayı teşvik eden düzenlemeler yapılacak. Bu reformlarla sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Reformun 2025 yılının ikinci çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

11 /13 EMEKLİYE EK ZAM Emekliler için Ocak 2025'te yapılacak zammın yanı sıra refah payı ek zamlar da gündeme gelecek. Bu zam oranları için ayrıca yasal düzenleme yapılması öngörülüyor.

12 /13 TARİH FARKINA AYAR Emeklilik başvuru tarihine göre maaş farkları oluşabiliyor. Verilere göre, bu yıl emekli olmanın 2025'te olmaktan daha avantajlı olacağı belirtiliyor. Bu farkın yüzde 30 civarında olabileceği hesaplanıyor.