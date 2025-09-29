Gazze’de ateşkes olacak mı?

Donald Trump, “Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" dedi. Tüm tarafların anlaşmanın sağlanması için bir araya geldiğini ifade eden Trump, anlaşmaya henüz varılmadığını kaydetti.

Planın sadece Gazze’deki savaşı bitirmeyi değil, bölgesel barış için daha geniş bir süreci başlatmayı da hedeflediğini dile getiren Trump, "Bunu başarırsak, İsrail ve Orta Doğu için harika bir gün olacak. Bu, Orta Doğu'da gerçek barış için ilk şans olacak. Ama önce anlaşmayı sonuçlandırmamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.