Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Trump bugün görüşecek. Donald Trump, Gazze'deki soykırımı bitirmeye yönelik mesaj paylaştı. Beyaz Saray'ın takvimine göre, görüşme 2 saat planlandı, ortak basın açıklaması yapılacak. Trump, “Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" dedi. Peki Trump Netanyahu görüşmesi ne zaman saat kaçta? Gazze’de ateşkes olacak mı? Gazze’de ateşkes olacak mı?
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da terör devleti İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul edecek. Donald Trump, görüşme öncesinde Axios'a verdiği mülakatta, "Gazze'deki savaşı bitirmeyi amaçlayan planına ilişkin müzakerelerin son aşamada" olduğunu söyledi.
Trump Netanyahu görüşmesi ne zaman saat kaçta?
ABD Başkanı Donald Trump bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Trump'ın İsrail Başbakanı ile randevusu saat 18.0'de.
Gazze’de ateşkes olacak mı?
Donald Trump, “Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" dedi. Tüm tarafların anlaşmanın sağlanması için bir araya geldiğini ifade eden Trump, anlaşmaya henüz varılmadığını kaydetti.
Planın sadece Gazze’deki savaşı bitirmeyi değil, bölgesel barış için daha geniş bir süreci başlatmayı da hedeflediğini dile getiren Trump, "Bunu başarırsak, İsrail ve Orta Doğu için harika bir gün olacak. Bu, Orta Doğu'da gerçek barış için ilk şans olacak. Ama önce anlaşmayı sonuçlandırmamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.
Trump açıklamasında, Gazze barış planı teklifine İsrail ve Arap liderlerden "çok iyi bir yanıt" aldığını da söyledi. Trump, İsrailli ve Arap liderlerin barış planına olumlu tepki verdiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Netanyahu, ABD merkezli Fox News kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu. "Bu konuda çalışıyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz." ifadelerini kullanan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini belirtti. Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey ancak bunun üzerinde çalışılması gerekiyor." diye konuştu. Trump hakkında da görüşü sorulan Netanyahu, ABD Başkanı'nın kararlarını ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığını belirterek "Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum. O, tüm hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve en olağanüstü lider." dedi.