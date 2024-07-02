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Türkiye'de il olacak ilçeler netleşti: 82, 83, 84 plaka kodları basılacak! Nüfus oranlarına göre...

11:41 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olmaya aday ilçeler tek tek belirlendi. 82, 83 ve 84 plaka kodlarına talip olan bu ilçeler, merak konusu haline geldi. Ancak il statüsüne kavuşabilmek için belirlenen 8 kriter bulunuyor. Bazı ilçeler ise nüfus yoğunluklarıyla dikkat çekiyor. Yaşadığınız yer bu listede olabilir! Peki, hangi ilçeler il olmaya aday? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...

1/ 50

Türkiye genelinde bazı ilçeler, nüfus bakımından birçok ilden daha büyük. Ancak, sadece yüksek nüfus il olabilmek için yeterli değil. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, il olmaya aday ilçeler belirlendi. Bu ilçeler, ekonomik, sosyal ve demografik yapılarıyla öne çıkıyor. Peki, hangi ilçeler il olma potansiyeline sahip? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...

2/ 50

İl olmak için 8 kriter

İlçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

3/ 50

Çerkezköy

4/ 50

Lüleburgaz

5/ 50

Silivri

6/ 50

Çorlu

7/ 50

Büyükçekmece

8/ 50

Tuzla

9/ 50

Kapaklı

10/ 50

Gebze

11/ 50

Çayırova

12/ 50

Darıca

13/ 50

Ereğli

14/ 50

Bandırma

15/ 50

İnegöl

16/ 50

Edremit

17/ 50

Bergama

18/ 50

Soma

19/ 50

Aliağa

20/ 50

Akhisar

21/ 50

Salihli

22/ 50

Torbalı

23/ 50

Ödemiş

24/ 50

Nazilli

25/ 50

Alaşehir

26/ 50

Söke

27/ 50

Kuşadası

28/ 50

Milas

29/ 50

Bodrum

30/ 50

Fethiye

31/ 50

Serik

32/ 50

Manavgat

33/ 50

Alanya

34/ 50

Polatlı

35/ 50

Ereğli

36/ 50

Erdemli

37/ 50

Silifke

38/ 50

Kozan

39/ 50

Kadirli

40/ 50

Ceyhan

41/ 50

İskenderun

42/ 50

Arsuz

43/ 50

Reyhanlı

44/ 50

Elbistan

45/ 50

Kahta

46/ 50

Siverek

47/ 50

Midyat

48/ 50

Nusaybin

49/ 50

Cizre

50/ 50

Silopi

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