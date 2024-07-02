Türkiye'de il olacak ilçeler netleşti: 82, 83, 84 plaka kodları basılacak! Nüfus oranlarına göre...

Türkiye genelinde bazı ilçeler, nüfus bakımından birçok ilden daha büyük. Ancak, sadece yüksek nüfus il olabilmek için yeterli değil. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, il olmaya aday ilçeler belirlendi. Bu ilçeler, ekonomik, sosyal ve demografik yapılarıyla öne çıkıyor. Peki, hangi ilçeler il olma potansiyeline sahip? İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...