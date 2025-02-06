2024 yılında Türkiye'de nüfusu en hızlı artan şehir binde 17,1 Tekirdağ oldu. Nüfus düşüşü en hızlı il ise binde 40,7 ile Gümüşhane oldu. İşte TÜİK'in açıkladığı yeni nüfus verilerine dair ayrıntılar...
TÜİK, 2024 yılına dair Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı yayımladı. Nüfus artış oranlarına göre en hızlı nüfus yükselmesi yaşayan şehirler ortaya çıktı.
Türkiye'de nüfusu en hızlı artan şehri belli oldu
2024 yılında Türkiye'de nüfusu en hızlı artan şehir Tekirdağ oldu. Tekirdağ'ın nüfus artış oranı binde 17,1 olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 167 bin 59'dan 1 milyon 187 bin 162'ye yükseldi.
Tekirdağ'ı binde 15,5 ile Kahramanmaraş ve binde 14,1 ile Muğla takip etti.
Nüfus düşüşü en hızlı iller ise binde 40,7 ile Gümüşhane, binde 32,1 ile Siirt ve binde 30,8 ile Tunceli...
Gümüşhane'nin nüfusu, 148 bin 539'dan 142 bin 617'ye geriledi.
NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 3,4 OLDU
Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 iken, 2024 yılında binde 3,4 oldu.
Tekirdağ İlçeleri Nelerdir?
Tekirdağ şehrinin 11 adet ilçesi bulunmaktadır. Her ilçesi çok güzel olan Tekirdağ'ı herkesin mutlaka görmesi gerekmektedir. Hem merkezi hem de ilçeleri çok popüler olan Tekirdağ konum olarak ise birçok şehre uzaktır. Ancak yine de bu şehre gitmeye değdiği görülmektedir.
Tekirdağ'da bulunan 11 ilçenin ismi;
- Çorlu,
- Çerkezköy,
- Şarköy,
- Marmara Ereğlisi,
- Saray,
- Malkara,
- Hayrabolu,
- Muratlı,
- Ergene,
- Süleymanpaşa,
- Kapaklı.
Tekirdağ'ın Kaç İlçesi Vardır, Nüfusu Kaçtır?
Tekirdağ'ın 11 ilçesi olduğu görülmektedir. Bu ilçeler arasında nüfusu yoğun olan yerler olduğu gibi seyrek olan yerlerde bulunmaktadır. Toplamda 11 ilçesi olan Tekirdağ nüfus yönünden de oldukça çok sayıya sahiptir. 1 milyon nüfusunu aşan şehirlerden birisi olması Tekirdağ'ın ilgi çekmesine neden olmuştur. Geçmiş senelerde daha az nüfusu olan Tekirdağ zaman geçtikçe daha çok nüfusa sahip olmuştur. Bu yüzden Tekirdağ'ın nüfus artışı oldukça hızlı olmuştur.