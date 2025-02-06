Tekirdağ'ın Kaç İlçesi Vardır, Nüfusu Kaçtır?

Tekirdağ'ın 11 ilçesi olduğu görülmektedir. Bu ilçeler arasında nüfusu yoğun olan yerler olduğu gibi seyrek olan yerlerde bulunmaktadır. Toplamda 11 ilçesi olan Tekirdağ nüfus yönünden de oldukça çok sayıya sahiptir. 1 milyon nüfusunu aşan şehirlerden birisi olması Tekirdağ'ın ilgi çekmesine neden olmuştur. Geçmiş senelerde daha az nüfusu olan Tekirdağ zaman geçtikçe daha çok nüfusa sahip olmuştur. Bu yüzden Tekirdağ'ın nüfus artışı oldukça hızlı olmuştur.