Bu akşam TV8 canlı izleme ekranında, Macaristan-Türkiye maçı yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi Play-0ff turu ilk maçında geçtiğimiz hafta Macaristan'ı 3-1'lik skor ile yenen A Milli Futbol Takımı, bugün ikinci maçta deplasmanda yeniden galibiyet arayacak. TV8 kanalından şifresiz canlı izlenebilecek milli maç saat 20.00'da başlayacak. TV8 frekans ayarları yaparak Macaristan Türkiye maçını canlı izlemek için sayfamızdaki bilgileri ve linki takip edebilirsiniz. İşte 23 Mart akşamının heyecan dolu müsabakası Macaristan-Türkiye TV8 canlı izleme ekranı.
UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Macaristan ile Türkiye bu akşam saat 20.00'da karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu akşam da TV8 kanalından şifresiz canlı izlenebilcek mücadeleyi hakem Felix Zwayer yönetecek. 3-1'lik skor avantajıyla sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'ı tekrar yenerek Uluslar A Ligi'ne yükselmenin planlarını yapıyor. Maça dakikalar kala, futbolseverler karşılaşmanın yayınlanacağı TV8 kanalı canlı izleme ayarlarını yapıyor. Macaristan-Türkiye maçını TV8'den şifresiz canlı izlemek için sayfamızdaki resmi adresi kullanmanız yeterli. İşte 23 Mart Macaristan Türkiye maçı TV8 canlı izleme bilgileri.
TV8 CANLI NASIL İZLENİR? MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI
Macaristan Türkiye mücadelesi, TV8'in resmi internet sitesindeki (www.tv8.com.tr) yayın akışında yer alan bilgilere göre, saat 20.00'da şifresiz olarak ekranlara gelecek. Milli maç canlı yayın linki yazımızda.
TV8 CANLI İZLE MACARİSTAN TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI YAYINI İZLE
MİLLİ TAKIM MACARİSTAN DEPLASMANINDA GALİBİYET PEŞİNDE
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 639'uncu müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 102 yıllık tarihinde 353'ü resmi, 285'i özel toplam 638 maç oynayıp, biri hükmen 249 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 273'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 873 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 638 karşılaşmanın 554'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
Milliler, 638 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
Vincenzo Montella yönetiminde 21'inci maç
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 21'inci sınavını Macaristan karşısında verecek. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.
İtalyan teknik adam yönetiminde 15'i resmi, 5'i özel 20 maça çıkan milliler, 10 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 31 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 27 gol gördü.
TV8 HD Frekans Bilgileri (Türksat 4A Uydusu):
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 7100 Ksym/s
FEC: 2/3
TV8 Frekans Bilgileri (Türksat 4A Uydusu):
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 9600 Ksym/s
FEC: 3/4
Diğer Platformlarda TV8 Kanal Numaraları:
Kablo TV: S 34
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