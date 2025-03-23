UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Macaristan ile Türkiye bu akşam saat 20.00'da karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu akşam da TV8 kanalından şifresiz canlı izlenebilcek mücadeleyi hakem Felix Zwayer yönetecek. 3-1'lik skor avantajıyla sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'ı tekrar yenerek Uluslar A Ligi'ne yükselmenin planlarını yapıyor. Maça dakikalar kala, futbolseverler karşılaşmanın yayınlanacağı TV8 kanalı canlı izleme ayarlarını yapıyor. Macaristan-Türkiye maçını TV8'den şifresiz canlı izlemek için sayfamızdaki resmi adresi kullanmanız yeterli. İşte 23 Mart Macaristan Türkiye maçı TV8 canlı izleme bilgileri.