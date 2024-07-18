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WhatsApp otomatik çeviri hangi dillerde var?

17:27 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:29 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>WhatsApp otomatik çeviri özelliği nedir?</p>
WhatsApp otomatik çeviri özelliği nedir?

WhatsApp, şu anda tüm mesajları otomatik olarak çevirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu heyecan verici yeni özellik, farklı dilleri konuşan kişilerin iletişim kurmasını kolaylaştıracak ve dil engelini ortadan kaldıracak. WhatsApp, otomatik çeviri ilk etapta İngilizce, Arapça, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe dillerinde olacak. Peki WhatsApp otomatik çeviri nasıl çalışacak?

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WhatsApp, şu anda mesajları bir dilden farklı bir dile çevirme özelliğini geliştiriyor. Peki WhatsApp otomatik çeviri nasıl çalışacak? WhatsApp otomatik çeviri yapılacak diller hangileri?

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WhatsApp otomatik çeviri Nasıl Çalışacak?

Kullanıcılar, belirli bir sohbet veya tüm sohbetler için otomatik çeviriyi etkinleştirebilecekler.

Mesajı çevirmek istedikleri dili seçtikten sonra, WhatsApp gerekli dil paketini indirmesini isteyecek.


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Mesaj içeriği çevrildiğinde, mesaj balonunda çevrilmiş metni gösteren bir etiket görünecek.

Çeviriler, gizliliği korumak için cihazda uçtan uca şifreleme kullanılarak yapılacak.

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WhatsApp otomatik çeviri özelliği ne zaman kulanılacak?

Otomatik çeviri özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağına dair resmi bir tarih yok. Ancak, özelliğin geliştirme aşamasında olduğu ve yakın gelecekte kullanıma sunulabileceği biliniyor.

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WhatsApp otomatik çeviri hangi dillerde var?

İlk destek İngilizce, Arapça, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe gibi dillerle sınırlı olacak ve gelecekteki güncellemelerde potansiyel olarak daha fazla dil eklenecek.

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WhatsApp otomatik çeviri özelliği hangi faydaları sağlayacak?

Otomatik çeviri özelliği, milyonlarca insan için WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getirebilir. Bu özellik, özellikle:

Farklı dilleri konuşan aile ve arkadaşlarla iletişim kuran kişiler

Yurt dışında seyahat eden veya çalışan kişiler

Yabancı dil öğrenen kişiler için faydalı olacaktır.

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43 dakika önce
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WhatsApp otomatik çeviri hangi dillerde var?