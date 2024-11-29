Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu affı son dakika gelişmeler ile yeniden gündeme geldi. Meclis’e gönderilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Komisyon'da kabul edildi. Geçtiğimiz yıllarda 2012 yılı borçları 2022 yılında, 2013 yılı borçları ise 2023 yılında çıkarılan af düzenlemeleriyle birlikte silinmişti. Peki, yeni GSS prim borcu affından kimler yararlanabilecek? Hangi yıllara ait borçlar silinecek? İşte detaylar...
Genel Sağlık Sigortası borçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ocak ayında yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte artacak olan GSS primleri borcu olanlar için faizin artması anlamına geliyor. Daha önceden 2012 yılı borçları 2022 yılında silinmişti. Peki, yeni af ile hangi yıllara ait borçlar silinecek?
GSS prim borcu affından kimler yararlanacak?
Binlerce kişinin beklediği teklif TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.
Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile söz konusu mevzuatta değişikliğe gidiliyor. Buna göre, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların, 2008 yılı Ekim ayı öncesi döneme ilişkin aylık hesaplamalarında mevcut uygulama devam edecek.
Geçmişte de GSS prim borçları silinmnişti
Daha önceden 2012 yılı borçları 2022 yılında, 2013 yılı borçları ise 2023 yılında çıkarılan af düzenlemeleriyle birlikte silinmişti.
2013 yılındaki tüm GSS borçlarını da 2023 yılında erteleyerek 2014 ve sonrasındaki tüm prim borçlarında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ertelenmişti.
GSS prim borcu olan vatandaşların borcunun silinmesi için hükümetin yeniden düğmeye bastı. Buna göre AK Parti Grup Başkanvekili Usta, AK Parti grubunun Meclis Başkanlığı'na sunduğu düzenlemeyle, GSS borçlarının silineceğini bildirdi.
Şu anda da 2015 tarihi öncesi zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarının silineceği belirtildi.
GSS primi nedir?
Peki GSS nedir, kimleri kapsıyor? En düşük ödeme tutarı ne kadar? Yeni dönemde prim affı ve borç erteleme süreci nasıl işleyecek? Düzenleme vatandaşı rahatlatır mı? Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Genel Sağlık Sigortası pirimi çalışmayanların sağlık hizmetlerinden kendisi ve ailesi tarafından faydalanabilmesi için yatırılması gereken bir tutardır.
GSS primini kimler ödemiyor?
Bazı özel şartları taşıyanlar GSS pirimi ödemiyorlar. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız zaten primininiz işveren tarafından SGK’ya ödeniyor.
GSS prim borçları ne zaman silinecek?
Bu hüküm, kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren uygulanacak. Teklif Meclis'ten geçikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak yürürlüğe girecek.