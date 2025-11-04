Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda yeni yılda vergi, harç ve cezalarda önemli artışlar yaşanacak. Yurt dışı çıkış harcı 2026 ne kadar oldu, yurt dışı çıkış puluna ne kadar zam geldi? İşte belirlenen yeni tutar.
2026 yılıyla birlikte vergi, harç ve cezalara uygulanacak artış oranı netleşti. TÜİK’in açıkladığı veriye göre, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar yeni yılda harç pulu tutarları da değişti.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2026 ÜCRETLERİNİ BELİRLEYECEK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini paylaştı. Buna göre Yİ-ÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 25,49 olarak açıklandı. Yeniden değerleme oranı, her yıl olduğu gibi 2026’da da birçok kalemde doğrudan etkili olacak. Pasaport, ehliyet, kimlik, yurtdışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV gibi ödemelerdeki artışlar bu oran üzerinden hesaplanacak.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?
Yurt dışı çıkış harcı Ocak 2025 itibarıyla 1000 TL olarak uygulanıyor.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETİ 2026 YILINDA NE KADAR OLACAK?
Yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'na göre; yurt dışı çıkış harcı yaklaşık 1255 lira olacak.
Ancak bu nihai rakam olmayabilir. Zira; Vergi Usul Kanunu, Cumhurbaşkanı'na vergi ve harçlarda Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi tanıyor.