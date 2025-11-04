YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2026 ÜCRETLERİNİ BELİRLEYECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini paylaştı. Buna göre Yİ-ÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 25,49 olarak açıklandı. Yeniden değerleme oranı, her yıl olduğu gibi 2026’da da birçok kalemde doğrudan etkili olacak. Pasaport, ehliyet, kimlik, yurtdışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV gibi ödemelerdeki artışlar bu oran üzerinden hesaplanacak.