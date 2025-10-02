Yeni Şafak
YKS EK TERCİHLERİ SONUÇ TARİH AÇIKLAMALARI: YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı

2/10/2025, Perşembe
2025 YKS ek tercih süreci tamamlandı. Şimdi ise adayların gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih var. Üniversiteye yerleşme heyecanı yaşayan öğrenciler, ÖSYM’den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih işlemlerini bitiren adayların gözü, sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Üniversite hayali kuran öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla ek tercih sonuçlarını öğrenecek. Peki, 2025 YKS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?

YKS EK TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ek yerleştirme işlemleri 30 Eylül'de sona erdi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları, geçtiğimiz yıl ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl ek tercih işlemleri 30 Eylül'de tamamlandı. Bu nedenle sonuçların ekim ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için ek kayıt süreci başlayacak. YÖK tarafından üniversite ek kayıt süreçleri genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra alınmaya başlıyor. Buna göre; 2025 YKS ek tercih kayıtlarının bu yıl ek ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.

