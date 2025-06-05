YKS ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SON AÇIKLAMALAR: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 YKS sınavına kısa bir süre kala öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında sınav yerleri geliyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav giriş belgeleri ile adaylar, sınava hangi okulda ve salonda katılacaklarını öğrenebilecek. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu, belgeler ne zaman açıklanacak?