YKS ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SON AÇIKLAMALAR: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS heyecanı yaklaşırken milyonlarca aday sınav hazırlıklarını tamamlarken gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Adaylar, sınava nerede gireceklerini öğrenmek için “YKS giriş belgesi yayımlandı mı?” sorusuna yanıt arıyor.
2025 YKS sınavına kısa bir süre kala öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında sınav yerleri geliyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav giriş belgeleri ile adaylar, sınava hangi okulda ve salonda katılacaklarını öğrenebilecek. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu, belgeler ne zaman açıklanacak?
YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere öğrenebiliyor.
2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.