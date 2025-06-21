YKS 2025 sınavına binlerce yükseöğrenim hedefi olan öğrenci katılıyor. Adaylar sınavın ardından doğru ve cevaplarını tahmin ederek net hesaplama yoluna gidecek. Böylecek 2025 YKS (TYT-AYT ve YDT) yerleştirme puanı ve başarı sıralamasına dair bir fikir oluşacak. YKS'de kaç net kaç puan sorusu şimdiden adaylarda merak uyandırıyor. 2 buçuk milyonun üzerinde adayın katılım sağlayacağı sınavda sıralama da önem teşkil ediyor. Peki, TYT ve AYT'de 40, 50, 55, 60, 70, 80 net kaç puan getirir? İşte 2025 YKS net ve puan hesaplama adımları.
Üç oturum halinde düzenlenen YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu etkiliyor. Sınavın ilk oturumu olan TYT'de adaylara 120 soru soruluyor, AYT'de İse 160 soru yöneltiliyor. Son aşama olan YDT'de ise 80 soru olacak. Peki, YKS'de kaç net, kaç puan getirir?
YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?
TYT ve AYT oturumlarındaki testlerde yaptığınız doğru-yanlış sayıları ve diploma notunuza göre 2025 YKS'de aldığınız puan hesaplanır. TYT, SAY, EA ve SÖZ olmak üzere puan türünüze göre hesaplama gerçekleştirilir. Ham puan ve yerleştirme puanlarınız ayrı ayrı hesaplanır.
TYT PUANI NASIL HESAPLANIR?
YKS'ye katılan tüm öğrenciler için 1. Oturum olan TYT'ye girmek zorunludur. TYT'ye katılmayan adayların puan hesaplamaları yapılamaz. Ön lisans için TYT yeterlidir. Lisans programlarını tercih etmek isteyen adaylar hem TYT hem AYT oturumlarına katılmalıdırlar.
TYT 120 sorudan oluşmaktadır ve süresi 165 dakikadır. TYT; TYT Türkçe, TYT Sosyal Bilimler, TYT Temel Matematik ve TYT Fen Bilimleri testlerinden oluşur. YKS puanı hesaplanırken TYT'nin %40'ı hesaplamaya dâhil edilir.
AYT PUANI NASIL HESAPLANIR?
AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
YKS HAM PUAN (NET SAYISI) NASIL HESAPLANIR?
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.
YKS'DE 1 NET KAÇ PUAN?
AYT'de geçtiğimiz sene çözülen testlerdeki 1 netin karşılığı şöyleydi: Türkçe 1,10 puan, Sosyal 1,11 puan, Temel Matematik 1,11 puan ve Fen 1,19 puan, Matematik 3,18 puan, Fizik 2,42 puan, Kimya 3,07 puan, Biyoloji 2,50 puan getirmişti.
TYT'de ise; Türkçe 2,90 puan, Sosyal 2,93 puan, Matematik 2,92 puan ve Fen 3,14 puan getirdi.
Ortalama olarak TYT'de 20 netin 201,867 ham puan getirmesi bekleniyor.
YKS YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMA
YKS puanı ya da yerleştirme puanı, TYT-AYT ve YDT puanlarına göre elde edilir. Önlisans programlarına yerleşmek için TYT puanı, lisans programlarına yerleşmek için TYT ile beraber AYT veya YDT puanı kullanılır. Puan hesaplanırken öğrencinin netleri, derslerin katsayıları ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınarak yapılır.
Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde
yerleştirme puanı hesaplanacaktır.
OBP NASIL HESAPLANIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülür. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacak.
YKS TYT puan türünde testlerin ağırlıkları: Türkçe yüzde 33, Sosyal Bilgiler yüzde 17, Temel Matematik yüzde 33, Fen Bilimleri yüde 17.
Yükseköğretim programlarına başvurabilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası ise şöyle:
Hukuk programları (EA) en düşük 100 bin
Mühendislik programları (SAY) en düşük 300 bin
Mimarlık programları (SAY) en düşük 250 bin
Tıp programları (SAY) en düşük 50 bin
Öğretmenlik programları (SAY) en düşük 300 bin
Eczacılık programları (SAY) en düşük 100 bin
Diş hekimliği programları (SAY) en düşük 80 bin
YKS'den 200 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekiyor?
TYT 16 Net ise AYT en az 26 net Üstü
TYT 20 Net ise AYT en az 24 net Üstü
TYT 25 Net ise AYT en az 22 Net Üstü
TYT 30 Net ise AYT en az 20 Net Üstü
TYT 40 Net ise AYT en az 16 Net Üstü
YKS'den 300 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekiyor?
TYT 16 Net ise AYT en az 55,5 net Üstü
TYT 20 Net ise AYT en az 54 net Üstü
TYT 25 Net ise AYT en az 52,5 Net Üstü
TYT 30 Net ise AYT en az 50,5 Net Üstü
TYT 40 Net ise AYT en az 47,5 Net Üstü
AYT SAYISAL 1 NET KAÇ PUAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sayısal puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Matematik %30, Fizik %10, Kimya %10 ve Biyoloji %10'dur.
NOT: Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.
Derslerde yapılan 1 netin AYT sayısal puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:
Matematik : 3.00 puan
Fizik : 2.86 puan
Kimya : 3.1 puan
Biyoloji : 3.1 puan
AYT SÖZEL 1 NET KAÇ PUAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sözel puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7, Coğrafya-1 %5, Tarih-2 %8, Coğrafya-2 %8, Felsefe Grubu %9 ve Din Kültürü %5.
Derslerde yapılan 1 netin AYT sözel puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:
Türk Dili ve Edebiyatı : 3.00 puan
Tarih-1 : 2.80 puan
Coğrafya-1 : 3.33 puan
Tarih-2 : 2.91 puan
Coğrafya-2 : 2.91 puan
Felsefe Grubu : 3.00 puan
Din Kültürü : 3.33 puan
NOT: Her aday için 500 üzerinden hesaplanan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak puanlara eklenecek ve yerleştirme puanlarında kullanılacaktır. OBP'den alınabilecek en yüksek puan 60 olurken en düşük ise 30 olacaktır.
AYT EŞİT AĞIRLIK 1 NET KAÇ PUAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS eşit ağırlık puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları ise şöyle: Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7 ve Coğrafya-1 %5 olarak hesaplanır. Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puanın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.
Derslerde yapılan 1 netin AYT eşit ağırlık puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:
Matematik: 3.00 puan
Türk Dili ve Edebiyatı: 3.00 puan
Tarih-1 : 2.80 puan
Coğrafya-1 : 3.33 puan
NOT: Puan hesaplamaları, sabit katsayılara göre yapılmış olup standart sapma dahil edilmemiştir. Net sonuçların öğrenilmesi için ÖSYM'nin YKS sonuçlarına bakılmalıdır.
TYT 50 Net Kaç Puan Getirir?
TYT 50 net 291,172 ham puan getiriyor. 50 net TYT yerleştirme puanı ise 327,172 olur. 50 netin Türkiye geneli başarı sıralaması da 600103 olur.
TYT 60 Net Kaç Puan Getirir?
TYT 60 net 320,206 ham puan getiriyor. 60 net TYT yerleştirme puanı ise 356,206 olur. 60 netin Türkiye geneli başarı sıralaması da 386010 olur.
TYT 70 Net Kaç Puan Getirir?
TYT 70 net 320,206 ham puan getiriyor. 70 net TYT yerleştirme puanı ise 356,206 olur. 70 netin Türkiye geneli başarı sıralaması da 386010 olur