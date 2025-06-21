YKS YERLEŞTİRME PUANI HESAPLAMA

YKS puanı ya da yerleştirme puanı, TYT-AYT ve YDT puanlarına göre elde edilir. Önlisans programlarına yerleşmek için TYT puanı, lisans programlarına yerleşmek için TYT ile beraber AYT veya YDT puanı kullanılır. Puan hesaplanırken öğrencinin netleri, derslerin katsayıları ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınarak yapılır.

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde

yerleştirme puanı hesaplanacaktır.



