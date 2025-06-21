2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geri sayım sona erdi. Sınav günü görev yapacak öğretmen ve akademisyenlerin alacakları ücretler merak konusu oldu. Sınavda görev alan öğretmenler ve diğer personeller 2025 YKS sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından 2025 YKS sınavı görevli ücretlerinin ne kadar olduğu açıklandı. YKS sınav görevli ücretleri ne zaman, ne kadar yatırılacak? İşte 2025 YKS gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ücretleri ödeme tutarları ve tarihleri

1 /5 Gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu gibi çeşitli görevlerde yer alan eğitimciler, gelir vergisi dilimine göre farklı ücretler alacak. Özellikle ek gelir kaynağı olarak görülen bu görevler, öğretmenler için önemli bir avantaj sunuyor. Peki, 2025 YKS'de gözetmen olarak görev alan bir öğretmen ne kadar ücret alacak? İşte detaylar...

2 /5 YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor.



3 /5 2025 ÖSYM-MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bu ücretler, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için belirlenmiş olup, brüt ve net olarak belirtilmiştir. Ücretler, vergi dilimi ve diğer kesintilere göre değişiklik gösterebilir. Net ücretler, brüt ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi kesildikten sonra kalan tutardır.

4 /5 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2025:

Bina Yöneticisi: 1384 TL Bina Sınav Sorumlusu: 1720 TL Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1521 TL Salon Başkanı: 1338 TL Gözetmen: 1223 TL Yedek Gözetmen: 1070 TL









