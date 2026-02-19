Gazze’deki Büyük Ömer Camii’nde teravih namazı kılındı

Gazze Şeridi’nde yüzlerce kişi, kutsal Ramazan ayının başlamasıyla Gazze’nin en eski camisi Büyük Ömer Camii’nde (Gazze Ulu Camii) teravih namazını eda etti. Akşam saatlerinde camiye gelmeye başlayan bölge halkı, caminin avlularını ve kısmen restore edilen bölümlerini doldurdu. Filistinliler, bu yıl Büyük Ömer Camii’nde teravih namazı kılmanın özel bir anlam taşıdığını belirterek, bunun yıkıma karşı bir direniş ve dayanıklılık mesajı olduğunu vurguladı. Bölge halkı, ibadethanenin bazı bölümlerinde hala görülen hasara rağmen Büyük Ömer Camii’nde bir araya gelmekteki kararlılığını ortaya koyarak Ramazan ayının bu yıl ağır insani şartlar altında geldiğine dikkat çekti.