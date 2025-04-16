Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 14 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacağı stadyumu belirledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 22-23 Nisan tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından finale kalacak iki takım belli olacak.
Yarı finalde Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yarı final müsabakaları 22-23 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 14 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacağı stadyumu belirledi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
2024-25 sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline 32.500 kapasiteli Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.