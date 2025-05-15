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Aboubakar’dan sürpriz karar: Yeni adresi belli oldu

Aboubakar’dan sürpriz karar: Yeni adresi belli oldu

11:1015/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar’dan sürpriz transfer kararı geldi. Kamerunlu oyuncunun Türkiye’deki serüveni sona eriyor.

Sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayırarak Atakaş Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar'ın Türkiye günleri sona ermek üzere.


33 yaşındaki Kamerunlu forvet Aboubakar, Hatayspor'un küme düşmesinin kesinleşmesi üzerine karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini fesh etmişti.


4 sezon Süper Lig'de forma giyen Aboubakar, bu sezonu ise 8 gol ve 2 asistle geçirmişti.


Kariyerinin son büyük sözleşmesini yapmaya hazırlanan Vincent Aboubakar, Azerbaycan ekibi Karabağ ile görüşmelere başladı.

Karabağ'ın Aboubakar'ı çok istediği ve mali olarak da şartların konuşulduğu kaydedildi.


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