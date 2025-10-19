Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! "Kasten ofsayt verildi"

Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:





"VAR odası günah odası olduğunu bir kez daha gösterdi. Karagümrük'ün attığı ama ofsayt diye sayılmayan golde kasten ofsayt verildi pozisyon ofsayt değil golü atan Karagümrüklünün önündeki oyuncuyu son adam olarak gösterdiler. Oysaki golü atan oyuncunun iki arkasındaki Fenerbahçeli oyuncu net bir şekilde ofsaytı bozuyor."