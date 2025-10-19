Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! "Kasten ofsayt verildi"

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazanırken mücadeleyi değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar, Fatih Karagümrük'ün sayılmayan golüyle ilgili olay ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerin kritik maçını değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar, çarpıcı ifadeler kullandı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çakar, Fatih Karagümrük'ün ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünü yorumladı.
Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:
"VAR odası günah odası olduğunu bir kez daha gösterdi. Karagümrük'ün attığı ama ofsayt diye sayılmayan golde kasten ofsayt verildi pozisyon ofsayt değil golü atan Karagümrüklünün önündeki oyuncuyu son adam olarak gösterdiler. Oysaki golü atan oyuncunun iki arkasındaki Fenerbahçeli oyuncu net bir şekilde ofsaytı bozuyor."