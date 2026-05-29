Alex de Souza'nın yeni adresi netleşti! Herkesi üzen o takımın başına geçiyor

10:53 29/05/2026, Cuma
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, sürpriz bir takımın başına geçiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hem sarı-lacivertli kulübün hem de Süper Lig'in efsane futbolcuları arasında yerini alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde de önemli bir kararın eşiğinde.


ESPN Brezilya'da yer alan habere göre Alex, 2016'da yaşanan trajik uçak kazasıyla tüm dünyayı hüzne boğan Brezilya Serie A ekibi Chapecoense'nin teknik direktör adayları arasında ilk sıraya yerleşti.

Hernan'a göre kulüp, Alex'i ikna etmek için uzun vadeli bir proje sundu. Şu anda Brezilya Serie B takımı Athletic'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamın da Serie A'nın son sırasındaki Chapecoense'nin teklifine sıcak baktığı ifade edildi.


28 Kasım 2016 tarihinde futbol tarihinin en yürek burkan trajedilerinden biri, Chapecoense'nin uçak kazasıyla yaşandı. Kulüp tarihinin en büyük başarısı olan Copa Sudamericana finaline gitmek için kafilenin bindiği uçak, Kolombiya yakınlarında yakıt tükenmesi nedeniyle düşmüştü. Kazada 71 kişi hayatını kaybetmiş, üçü futbolculardan Alan Ruschel, Jakson Follmann ve Neto olmak üzere 6 kişi mucizevi şekilde kurtulmuştu.

Bu kazanın ardından Chapecoense, futbol kamuoyunun gözünde "Sonsuz Şampiyon" olarak anılmaya başlandı. Finaldeki rakipleri Nacional ise büyük bir jestle kupanın Chapecoense'ye verilmesine önayak olarak dünya futbolunda eşine az rastlanır bir dayanışmaya imza atmıştı.

