Alex de Souza'nın yeni adresi netleşti! Herkesi üzen o takımın başına geçiyor

28 Kasım 2016 tarihinde futbol tarihinin en yürek burkan trajedilerinden biri, Chapecoense'nin uçak kazasıyla yaşandı. Kulüp tarihinin en büyük başarısı olan Copa Sudamericana finaline gitmek için kafilenin bindiği uçak, Kolombiya yakınlarında yakıt tükenmesi nedeniyle düşmüştü. Kazada 71 kişi hayatını kaybetmiş, üçü futbolculardan Alan Ruschel, Jakson Follmann ve Neto olmak üzere 6 kişi mucizevi şekilde kurtulmuştu.