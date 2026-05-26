Amedspor'da teknik direktör için karar verildi

10:45 26/05/2026, Salı
Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Amedspor, teknik direktör arayışında dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

Amedspor, Süper Lig’deki ilk sezonu öncesinde teknik direktör konusunda dikkati çeken bir hamlede bulundu.

Ajansspor’un haberine göre Diyarbakır ekibi, son olarak Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis ile görüşme gerçekleştirecek.

Haberde, Amedspor yönetiminin Alman teknik adamla görüntülü toplantı yapmayı planladığı belirtildi. Kulübün, yeni sezon öncesinde deneyimli bir teknik direktörle yola çıkmak istediği ifade edildi.

Thomas Reis’in adı son dönemde Beşiktaş ile de anılmıştı.

52 yaşındaki Thomas Reis, 2024-2025 sezonunda Samsunspor’un başında dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu. Karadeniz temsilcisini puan rekoruyla Süper Lig’de üçüncü sıraya taşıyan Alman teknik adam, kulübe yıllar sonra Avrupa kupası heyecanı yaşatmıştı.

#Süper Lig
#Amedspor
#Thomas Reis
