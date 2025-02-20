Anderlecht maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına ‘Yasak’ uyarısı

FENERBAHÇE TARAFTARINA UYARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı maç öncesi bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Anderlecht maçı için taraftarına uyarıda bulundu. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:







