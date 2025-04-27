Arda Güler Real Madrid-Barcelona maçına damga vurdu: 'El Clasico'nun tek yıldızı'

İspanya futbol Kral Kupası'nı, final maçında Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona kazandı. Karşılaşmaya ikinci yarı dahil olan Arda Güler, sosyal medyayı salladı. Oynadığı oyunla El Clasico'ya damga vuran Arda Güler, büyük beğeni topladı.
İspanya Kral Kupası’nda Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Barcelona 28. dakikada Pedri’nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler’in 55. dakikada Cebellos’un yerine oyuna girmesinin ardından Real Madrid oyunda üstünlüğünü ele geçirdi ve 70. dakikada Mbappe’nin golüyle eşitliği yakaladı.
77. dakikada Arda Güler’in asistinde Tchouameni’nin fileleri havalandırmasıyla Madrid ekibi 2-1 öne geçti.
84. dakikada Ferran Torres’in golüyle 90 dakika 2-2’lik eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. 116. dakikada Kounde’nin golüyle Barcelona sahadan 3-2 galip ayrılarak 32. kez kupayı müzesine götüren taraf oldu.
Karşılaşma sonrasındaysa İspanya'da Arda Güler için övdü dolusu sözler kullanıldı.
Arda için yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:
"Bugünkü maçtan öğrendiğimiz bir şey var. Arda Güler bu takımda teknik ve yetenekli tek futbolcu. Teknik direktörün bu adamı son maçında bile ilk 11'de başlatacak cesareti olmaması çok yazık. Takım Arda Güler'in etrafında kurulmalı, o kadar."
"Tüm objektifliğimle söylüyorum bunu, mükemmel bi maç çıkarıyor Arda. sonuç ne olursa olsun yine ona şans vermeyen ve laf eden herkesi utandırdığı için bile onunla gurur duyuyorum"
"Bundan sonra Arda Güler'in oynamadığı hiçbir Real Madrid maçını izlemeyeceğim"
"Belki de bu sezonun en büyük başarısı Arda Güler'in Toni Kroos'un gerçek varisi olduğunu keşfetmek oldu."
"El Clasico'nun tek yıldızı"
"Xabi'nin Florian Wirtz ile yaptıklarına bakınca, Arda Güler ile daha da fazlasını yapabileceğinden hiç şüphem yok. Arda, Wirtz'den daha yetenekli ve futbol zekasına sahip."