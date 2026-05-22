Arda Güler'de beklenmedik gelişme! İspanyolları şaşkına çevirdi

15:2122/05/2026, Cuma
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler'de yaşanan son gelişme, İspanyolları şaşırttı. İşte detaylar...

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın en önemli silahlarından olan Arda Güler, nisan ayının sonlarında yaşadığı sakatlık sonrası yeniden antrenmanlara başladı.

Milli yıldızın sakatlık dönüşü çıktığı ilk antrenmandaki performansı şaşırttı.

Uzun süreli sakatlıktan dönmesi sonrası antrenmanda oldukça hazır bir görüntü ortaya koyan Arda Güler adeta şoke etti ve İspanya'da gündem oldu. Sakatlık geçirdiği günden bu yana Dünya Kupası'na yetişeceği sık sık belirtilen milli futbolcunun, bu kadar hazır bir şekilde dönmesi ise beklenmiyordu.

NTV Spor'un AS'tan aktardığı haberde, "Türk futbolcu, birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığının ardından antrenmanlara geri döndü. Attığı gollerle kalitesini gösterdi, herkesi şaşkına çevirdi." ifadeleri yer aldı.

Arda Güler için sosyal medyada da birçok futbolsever paylaşım yaparken, milli futbolcunun bu kadar hazır geri dönmesi A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda vereceği mücadele açısından büyük mutluluk yaşattı.

