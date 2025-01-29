Arda Turan, Süper Lig devinin golcüsünü istiyor: İki transfer gündemde!

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan’ın transfer hedefleri gündeme geldi. Tecrübeli isim biri Süper Lig’den olmak üzere 2 yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor. Ahmet Kutucu’nun Galatasaray’a transfer olmasıyla birlikte kadroyu güçlendirmek isteyen Turan, listesindeki iki oyuncunun transfer edilmesini özellikle yönetime iletti. Detaylar haberimizde.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un hocası olan Arda Turan, gözünü Trabzonspor'un oyuncusuna dikti.
Teknik direktör Arda Turan önderliğinde transfer listesi şekillenen İstanbul ekibinin 2 ana hedefi de ortaya çıktı.
Fanatik'ten Ethem Sündük'ün haberine göre; Eyüpspor, Trabzonspor’dan Umut Bozok ve Dinamo Zagreb'den kanat oyuncusu Arber Hoxha’yı transfer etmek istiyor.
Arda Turan, bu iki oyuncunun transfer edilmesini özellikle yönetime iletti.
UMUT BOZOK HAMLESİ
Umut Bozok, Trabzonspor'da bekleneni bir türlü veremeyince formasını kaptırdı ve sezon sonu da tecrübeli futbolcunun sözleşmesi bitiyor.
Golcü oyuncu bu sezon 4 maçta forma giydi 1 gol kaydetti.
AHMED KUTUCU’NUN ALTERNATİFİ
Arda Turan yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Eyüpspor'da transfer hedeflerinden bir diğeri de Dinamo Zagreb'de forma giyen 26 yaşındaki Arnavut sol kanat Arber Hoxha.
Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu'nun alternatifi olarak görülen futbolcu için temaslar sürüyor.