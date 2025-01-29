Arda Turan, Süper Lig devinin golcüsünü istiyor: İki transfer gündemde!

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan’ın transfer hedefleri gündeme geldi. Tecrübeli isim biri Süper Lig’den olmak üzere 2 yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor. Ahmet Kutucu’nun Galatasaray’a transfer olmasıyla birlikte kadroyu güçlendirmek isteyen Turan, listesindeki iki oyuncunun transfer edilmesini özellikle yönetime iletti. Detaylar haberimizde.

1 /8 Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un hocası olan Arda Turan, gözünü Trabzonspor'un oyuncusuna dikti.



2 /8 Teknik direktör Arda Turan önderliğinde transfer listesi şekillenen İstanbul ekibinin 2 ana hedefi de ortaya çıktı.



3 /8 Fanatik'ten Ethem Sündük'ün haberine göre; Eyüpspor, Trabzonspor’dan Umut Bozok ve Dinamo Zagreb'den kanat oyuncusu Arber Hoxha’yı transfer etmek istiyor.



4 /8 Arda Turan, bu iki oyuncunun transfer edilmesini özellikle yönetime iletti.

5 /8 UMUT BOZOK HAMLESİ

Umut Bozok, Trabzonspor'da bekleneni bir türlü veremeyince formasını kaptırdı ve sezon sonu da tecrübeli futbolcunun sözleşmesi bitiyor.



6 /8 Golcü oyuncu bu sezon 4 maçta forma giydi 1 gol kaydetti.

7 /8 AHMED KUTUCU’NUN ALTERNATİFİ



Arda Turan yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Eyüpspor'da transfer hedeflerinden bir diğeri de Dinamo Zagreb'de forma giyen 26 yaşındaki Arnavut sol kanat Arber Hoxha.

