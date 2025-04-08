Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla takımı mağlup eden ekip konumundaki Real Madrid (111), bugüne kadar Arsenal ile oynadığı iki maçı da kazanamadı (1B 1M). Kupa 1 tarihinde Madrid ekibine rakip olduğu ilk üç karşılaşmayı yenilgisiz geçen tek İngiliz takımı Liverpool (3 maç).



