UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Emirates stadyumunda bu akşam saat 22.00’de oynanacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Carlo Ancelotti’nin bu maçta milli yıldız Arda Güler’e forma şansı verip vermeyeceği merak konusu. Peki, Arda Güler Arsenal maçında oynayacak mı, ilk 11 mi? İşte Arsenal - Real Madrid canlı izleme linki.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda İngiliz devi Arsenal’e konuk olacak.
Arsenal bugüne kadar Real Madrid ile tek Avrupa kupası eşleşmesine 2005/06 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda çıktı ve deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibiyle sahasında 0-0 berabere kalıp tur atladı.
Şampiyonlar Ligi'nin 2017/18 sezonundan bu yana bir ülkenin temsilcilerine en fazla rakip olan takım, bu süreçte İngiliz ekipleriyle 22 kez karşılaşan Real Madrid (11G 5B 6M).
Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla takımı mağlup eden ekip konumundaki Real Madrid (111), bugüne kadar Arsenal ile oynadığı iki maçı da kazanamadı (1B 1M). Kupa 1 tarihinde Madrid ekibine rakip olduğu ilk üç karşılaşmayı yenilgisiz geçen tek İngiliz takımı Liverpool (3 maç).
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz çift ayaklı eleme turunda da ilk maçı kaybetmedi (5G 3B) ve bu turnuvadaki en uzun serisine ulaşmak istiyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında en uzun süre skor avantajıyla oynayan takım olan Arsenal (568 dakika), aynı zamanda Inter'in (5 dakika) ardından en kısa süre skor dezavantajı yaşayan ekip konumunda (65 dakika).
Şampiyonlar Ligi'de bu sezon kalesinde maç başına en düşük beklenen gol değeri gören takım olan Arsenal (0.88 xGA), 2005/06'dan (0.31) bu yana rakiplerini en düşük gol ortalamasında tuttuğu turnuva sezonunu yaşıyor (0.6).
Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına rakip olduğu 16 maçta 10 gol atan Kylian Mbappe, bu gollerin dördünü bu sezon Manchester City filelerine gönderdi.
Arsenal forması giyen Myles Lewis-Skelly ve Ethan Nwaneri, Şampiyonlar Ligi tarihinde Jude Bellingham'ın ardından 18 yaşını doldurmadan bir çeyrek final maçına ilk 11 çıkan ilk İngiliz oyuncular olabilir.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az 500 dakika görev yapan oyuncular arasında 90 dakika başına en fazla hat kıran pas atan isim, Real Madrid forması giyen Luka Modric (17.5).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla gol önleyen beş kalecinin ikisi bu maçta karşı karşıya gelecek: Thibaut Courtois (+4.0) ve David Raya (+3.7).
ARSENAL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Arsenal - Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
ARDA GÜLER ARSENAL MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e bu maçta ilk 11’de şans vermesi beklenmiyor. Arda Güler’in maçın ilerleyen dakikalarında şans alması bekleniyor.
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