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Arsenal’in eski yıldızı kulübünden kovuldu: Esrarla yakalandı!

Arsenal’in eski yıldızı kulübünden kovuldu: Esrarla yakalandı!

11:2120/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kariyerinde Ipswich Town, Bristol City, Queens Park Rangers ve Tayland ekibi PTT Rayong gibi takımlarda da forma giyen eski Arsenal’li yıldız kulübünden kovuldu. Yıldız futbolcu Stansted Havalimanı’nda 600 bin sterlin değerinde esrar kaçakçılığı girişiminde bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

Profesyonel futbolcu Jay Emmanuel-Thomas, Stansted Havalimanı’nda 600 bin sterlin değerinde esrar kaçakçılığı girişimiyle suçlanmasının ardından kulübü Greenock Morton tarafından sözleşmesi feshedilerek işten çıkarıldı.

33 yaşındaki forvet, Çarşamba sabahı Gourock, Inverclyde’de Ulusal Suç Ajansı (NCA) yetkilileri tarafından tutuklandı.


Daha önce Livingston, Aberdeen ve Arsenal akademisinde forma giyen Emmanuel-Thomas, tutuklanıp sorguya alındıktan sonra gözaltına alındı.

Perşembe günü Carlisle Sulh Ceza Mahkemesi'nde B sınıfı uyuşturucu ithal etme suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.


Greenock Morton, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı kısa bir açıklamada, “Greenock Morton FC, Jay Emmanuel-Thomas’ın sözleşmesinin derhal feshedildiğini doğrular. Kulüp bu konu hakkında başka bir yorum yapmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Emmanuel-Thomas, kariyerinde Ipswich Town, Bristol City, Queens Park Rangers ve Tayland ekibi PTT Rayong gibi takımlarda da forma giymişti.


Tutuklama, NCA’nın 2 Eylül’de Stansted Havalimanı’nda 600 bin sterlin değerindeki B sınıfı uyuşturucuyu ele geçirmesinin ardından gerçekleşti. Gümrük memurları, Bangkok, Tayland’dan gelen bir uçuşla gelen yaklaşık 60 kg esrarı iki valizde tespit etti.


Emmanuel-Thomas, herhangi bir savunma yapmadı ve bir sonraki duruşması 18 Ekim’de Carlisle Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek şekilde gözaltına alındı. 

Olayla bağlantılı olarak 28 ve 32 yaşındaki iki kadın da tutuklandı ve Chelmsford Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarak 1 Ekim’de Chelmsford Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.


NCA Kıdemli Soruşturma Görevlisi David Phillips, “NCA, Gümrük ve diğer ortaklarla birlikte uyuşturucu kaçakçılığına karışanları hedef almaya devam ediyor. Bu, hem kuryeler hem de organizatörler için geçerlidir.


Kaçakçılık yapmaları için kendilerine teklif edilen herkes, eylemlerinin olası sonuçlarını ve alacakları yaşamı değiştirecek riskleri çok dikkatli düşünmelidir” dedi.


NCA, Tayland, Kanada ve ABD’den gelen yolcuları, ülkeye esrar sokmaya çalışırken yakalanmaları halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.


Ajans, bu yıl ele geçirilen esrar miktarının 2023’tekinin üç katından fazla olduğunu belirtti.

#Arsenal
#İngiltere Premier Lig
#Jay Emmanuel-Thomas

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