Aziz Yıldırım’ın anlaştığı golcü ortaya çıktı: Fenerbahçe forması giyecek

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi transfer gündemini hareketlendiren yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın, taraftarın yakından tanıdığı golcü oyuncuyla anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Aziz Yıldırım cephesinden dikkat çeken bir transfer hamlesi geldiği iddia edildi.
Haberlere göre Yıldırım, eski Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.
Aziz Yıldırım’ın başkanlık seçimini kazanması halinde Vedat Muriqi’in yeniden Fenerbahçe forması giyeceği öğrenildi.
Ayrıca Aziz Yıldırım’ın daha büyük bir yıldız için de görüşmeler yaptığı kaydedildi.