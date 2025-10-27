Bahis hesabı olan hakemlerle ilgili flaş bilgi: "Bu yüzden ertelenmedi!"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 571 hakemin bahis hesapları olduğunu ve bazılarının aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı. Bu bilgiler ışığında ligin ertelenmesi gündeme gelmişti.
371 hakemin bahis hesabının olduğu 152 hakemin de aktif olarak bu hesaplardan bahis yaptığı bilgisinin ardından liglerin ertelenebileceği aktarılmıştı. Ancak bu akşam oynanacak maçlarda görevli olan hakemlerle ilgili olumsuz bir durumun olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Gaziantep-Fenerbahçe maçında görevli olan hakem ekibinin ve Atilla Karaoğlan ile ilgili olumsuz bir durumun olmadığı aktarıldı.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında görev yapan hakemler.
Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının hakem ekibi ve Cihan Aydın ile ilgili olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.
Samsunspor-Çaykur Rizespor maçında görev yapan hakemlerin listesi.
Futbolseverler, en kısa zamanda bahis hesabı olan ve aktif olarak bahis oynayan hakemlerin isimlerini öğrenmek istiyor.
TFF'nin açıkladığı bahis soruşturmasından öne çıkan bilgiler.