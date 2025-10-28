Yeni Şafak
Bahis skandalını normalleştirmeye çalışınca ortalık karıştı

Bahis skandalını normalleştirmeye çalışınca ortalık karıştı

Selman Ağrıkan
14:2028/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Futbol yorumcuları Gökmen Özdenak ile Adnan Aybaba arasında kavganın eşiğinden dönüldü. Aybaba, hakemlerin bahis oynamasını normalleştirmeye çalışan Özdenak'a sert tepki gösterdi.

Türk futbolu, 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığının ortaya çıkmasıyla sarsıldı.

Bahis skandalına tepkiler çığı gibi büyürken, Telegol programında dikkati çeken bir tartışma yaşandı.

Programın yorumcularından Gökmen Özdenak, hakem maaşlarının düşük olduğunu belirterek bahis skandalını normalleştirmeye çalıştı.

Bir diğer yorumcu Adnan Aybaba, Özdenak'ın bu sözlerine sert tepki gösterdi.

Hakemlerin bahis oynamasının 'ahlaksızlık' ve 'hırsızlık' olduğunu ifade eden Aybaba, "Savunma bunları" diyerek Gökmen Özdenak'a çıkıştı.

Gökmen Özdenak bunun üzerine ayağa kalkarak Aybaba'ya tepki gösterdi. İkili arasında tansiyon bir anda yükseldi.

İşte canlı yayında yaşanan o gerginlik

