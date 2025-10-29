Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bahis yapılan Süper Lig maçları ortaya çıktı: Hakemler bu maçlara oynamış

Bahis yapılan Süper Lig maçları ortaya çıktı: Hakemler bu maçlara oynamış

10:0929/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Türk futbolu bahis konusuyla sarsıldı. FIFA Kokartlı hakem Zorbay Küçük başta olmak üzere toplamda 152 hakemin maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı. Bahis yapılan Süper Lig maçları da belli oldu.

Türk futbolunu krize sokan “şaibeli hakem atamaları ve skandal hakem kararları” liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının ortaya çıkmasıyla farklı boyut kazandı.

Toplamda 152 hakemin de bahis oynadığı ortaya çıktı.

Üst klasmandan tam 7 yedi hakem bulunuyor. Aralarında FIFA Kokartlı Zorbay Küçük de var.

Zorbay'ın yanı sıra, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammet Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun'un bahis oynadıkları öğrenildi ve PFDK'ya sevk edildi.

Ayrıca bahis yapılan Süper Lig maçları ortaya çıktı. Gazeteci Umut Eken'in haberine göre, hakemler tarafından şu maçlara bahis oynanmış:


▪️2019-2020 SEZONU

Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Alanyaspor-Konyaspor: 2-1

Gaziantep-Yeni Malatya: 1-1

Beşiktaş-Konyaspor: 3-0

Trabzonspor-Ankaragücü: 1-1

2020-2021 SEZONU

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Konyaspor-Rizespor: 1-1

Beşiktaş-Sivasspor: 3-0

Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2

Antalyaspor-Hatayspor: 0-6

Erzurum-Gaziantep: 1-1

Galatasaray-Antalyaspor: 0-0

Sivasspor-Denizlispor: 2-2

Hatayspor-Konyaspor: 2-1

Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

Gaziantep-Ankaragücü: 2-0

Konyaspor-Galatasaray: 4-3

Hatayspor-Galatasaray: 3-0

Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0

Trabzonspor-Kayserispor: 1-1

2021-2022 SEZONU

Adana Demir-Fenerbahçe: 0-1

Altay-Kayseri: 3-0

Giresunspor-Galatasaray: 0-2

Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1

Yeni Malatya-Trabzonspor: 1-5

Umut Eken ayrıca, 2021-2025 arasındaki maçlara da ulaştıkça bu maçları da yazacağını ifade etti.

#Süper Lig
#Zorbay Küçük
#Bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi maddeleri çıktı mı, Meclis'e sunuldu mu? Af ve infaz düzenlemesi maddeler arasında var mı?