Bahis yapılan Süper Lig maçları ortaya çıktı: Hakemler bu maçlara oynamış

Türk futbolu bahis konusuyla sarsıldı. FIFA Kokartlı hakem Zorbay Küçük başta olmak üzere toplamda 152 hakemin maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı. Bahis yapılan Süper Lig maçları da belli oldu.
Türk futbolunu krize sokan “şaibeli hakem atamaları ve skandal hakem kararları” liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının ortaya çıkmasıyla farklı boyut kazandı.
Toplamda 152 hakemin de bahis oynadığı ortaya çıktı.
Üst klasmandan tam 7 yedi hakem bulunuyor. Aralarında FIFA Kokartlı Zorbay Küçük de var.
Zorbay'ın yanı sıra, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammet Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun'un bahis oynadıkları öğrenildi ve PFDK'ya sevk edildi.
Ayrıca bahis yapılan Süper Lig maçları ortaya çıktı. Gazeteci Umut Eken'in haberine göre, hakemler tarafından şu maçlara bahis oynanmış:
▪️2019-2020 SEZONU
Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
Alanyaspor-Konyaspor: 2-1
Gaziantep-Yeni Malatya: 1-1
Beşiktaş-Konyaspor: 3-0
Trabzonspor-Ankaragücü: 1-1
2020-2021 SEZONU
Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2
Konyaspor-Rizespor: 1-1
Beşiktaş-Sivasspor: 3-0
Gençlerbirliği-Kayserispor: 3-2
Antalyaspor-Hatayspor: 0-6
Erzurum-Gaziantep: 1-1
Galatasaray-Antalyaspor: 0-0
Sivasspor-Denizlispor: 2-2
Hatayspor-Konyaspor: 2-1
Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1
Karagümrük-Trabzonspor: 1-2
Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
Gaziantep-Ankaragücü: 2-0
Konyaspor-Galatasaray: 4-3
Hatayspor-Galatasaray: 3-0
Sivasspor-Trabzonspor: 0-0
Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2
Fenerbahçe-Denizlispor: 1-0
Trabzonspor-Kayserispor: 1-1
2021-2022 SEZONU
Adana Demir-Fenerbahçe: 0-1
Altay-Kayseri: 3-0
Giresunspor-Galatasaray: 0-2
Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
Yeni Malatya-Trabzonspor: 1-5
Umut Eken ayrıca, 2021-2025 arasındaki maçlara da ulaştıkça bu maçları da yazacağını ifade etti.