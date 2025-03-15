Trabzonspor, Süper Lig 28. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Başakşehir'de Onur Ergün ve yeni transfer Festy Ebosele'nin sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor'da ise Nwakaeme, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Cihan Çanak ve cezalı Okay Yokuşlu kafilede yer almıyor. Peki, Trabzonspor’da Başakşehir maçında ilk 11’de kimler var? İşte Başakşehir - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /8 Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



2 /8 Ligin son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişatını sonlandırmaya çalışacak.



3 /8 Ligdeki 25 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir ise haftaya 36 puanla 7. sırada girdi. Turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor'a üstünlük kurarak Avrupa kupalarına katılma yolunda hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor.



4 /8 Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, son galibiyetini aldığı rakibi karşısında yine kazanması halinde 300 gün sonra deplasmanda galibiyet hasretine son vermiş olacak.



5 /8 34. randevu Trabzonspor ile Başakşehir ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek oynanan 33 maçın 13'ünde Trabzonspor, 10'unda Başakşehir galip gelirken 10 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



6 /8 Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 46 gol atarken, Başakşehir ise 38 gol buldu.



7 /8 BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR’DA EKSİK VAR MI?

Başakşehir'de Onur Ergün ve yeni transfer Festy Ebosele'nin sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor'da ise Nwakaeme, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Cihan Çanak ve cezalı Okay Yokuşlu kafilede yer almıyor.

