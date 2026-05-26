Başakşehir'in Bertuğ Yıldırım yanıtı Galatasaray'ı şoke etti

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli forvet takviyesinde rotayı Bertuğ Yıldırım'a çevirmişti. Başakşehir'in sarı-kırmızılılardan istediği rakam şaşırttı.
Galatasaray, transfer girişimleri için aceleci davranmıyor. Sarı kırmızılılar ilk iş olarak takımdan ayrılacak isimleri tespit etmeye çalışıyor.
Mauro Icardi’ye yıllık 5 milyon avrodan 1+1 yıllık teklifte bulunan sarı kırmızılı yönetim bir taraftan Arjantinli oyuncunun cevabını beklerken bir taraftan da alternatif arayışlarını sürdürüyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yerli rotasyonunda elini rahatlatmak için Başakşehir’in milli yıldızı Bertuğ Yıldırım için girişimde bulunan sarı kırmızılılar "Fiyatı 15 milyon avro" cevabıyla şoke oldu.
Alternatif golcü için bu bedeli çok bulan yönetim takas formülünü masaya yatırdı. Buna göre sarı kırmızılılar Kazımcan Karataş ve Ahmed Kutucu’dan birini takasta kullanıp para+oyuncu formülüyle yeniden Başakşehir’in kapısını çalmaya karar verdi.
Eğer turuncu lacivertliler bu formüle sıcak bakarsa Bertuğ Yıldırım ile üç yıllık sözleşme imzalanacak.