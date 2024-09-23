Benfica forması giyen milli oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü takımlarını taşımaya devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu, Boavista karşısında iki asist yaparken Orkun Kökçü'de takımının ikinci golünü kaydetti. Goller haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Benfica, Portekiz Ligi 4. hafta karşılaşmasında Boavista'ya konuk oldu.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü skor katkısı vermeye devam ediyor.
Maçın ilk golü 11. dakikada Pavlidis'in ayağından gelirken asist milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Gol öncesi rakiplerinden birer birer sıyrılan Aktürkoğlu, son çizgiyi inip içeri çevirdi ve Pavlidis'e dokunmak kaldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BOAVİSTA'YA YAPTIĞI ASİSTTİ İZLE:
Benfica'nın ikinci golünü ise 31. dakikada Orkun Kökçü attı.
Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ndan aldığı pasın ardından ceza sahası dışından muhteşem bir gol atarak fileleri havalandırdı.