Spor

Rafa Silva sahne aldı: Beşiktaş hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni mağlup etti |ÖZET

21:50 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:50 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 37. ve 45+1. dakikada Rafa Silva (2) kaydetti. Kartal, Süper Kupa öncesi son provasını 30 Temmuz Salı günü Sakaryaspor ile yapacak. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

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Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maça Beşiktaş taraftarları ilgi gösterdi.

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Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Galibiyeti getiren golleri 37. ve 45+1. dakikada Rafa Silva (2) kaydetti.

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Yeni transferlerden Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başladı.

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3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Süper Kupa'da karşılaşacak olan Beşiktaş, son hazırlık maçına 30 Temmuz Salı günü Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak.

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BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Beşiktaş
#Gençlerbirliği
#Hazırlık maçı
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