Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 37. ve 45+1. dakikada Rafa Silva (2) kaydetti. Kartal, Süper Kupa öncesi son provasını 30 Temmuz Salı günü Sakaryaspor ile yapacak. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 7 Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

2 / 7 Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maça Beşiktaş taraftarları ilgi gösterdi.

3 / 7 Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

4 / 7 Galibiyeti getiren golleri 37. ve 45+1. dakikada Rafa Silva (2) kaydetti.

5 / 7 Yeni transferlerden Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başladı.