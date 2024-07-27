Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 37. ve 45+1. dakikada Rafa Silva (2) kaydetti. Kartal, Süper Kupa öncesi son provasını 30 Temmuz Salı günü Sakaryaspor ile yapacak. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maça Beşiktaş taraftarları ilgi gösterdi.
Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Galibiyeti getiren golleri 37. ve 45+1. dakikada Rafa Silva (2) kaydetti.
Yeni transferlerden Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başladı.
3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Süper Kupa'da karşılaşacak olan Beşiktaş, son hazırlık maçına 30 Temmuz Salı günü Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak.