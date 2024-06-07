Beşiktaş Borussia Dortmund’un yıldızı için harekete geçti

Süper Lig’de teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst’u getiren Beşiktaş yıldız arayışlarına başladı. İlk olarak savunmaya takviye yapacak olan siyah-beyazlılar gözünü Şampiyonlar Ligi finalisti Borussia Dortmund’un yıldızına dikti. Detaylar haberimizde.
Siyah-beyazlı ekip, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı transfer etmek için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre teknik adam belirsizliğine Van Bronckhorst’la son veren Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, orta saha takviyesi için listede bulunan milli futbolcu Salih Özcan ile telefonda görüştü ve transfer teklifinde bulundu.
Takıma seviye atlatacak bir isimle orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, Salih Özcan için şartlarını zorlayacak.
Alman ekibinin iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
Haberde Salih'in de Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ancak son kararını EURO 2024'ten sonra vereceği belirtildi. Bu sezon Dortmund'da 34 maçta görev alan Salih skor katkısı yapamadı.
Salih Özcan, 1. FC Köln formasıyla ilk profesyonel maçına 2016 yılında, 18 yaşındayken çıktı.
Köln'de oynadığı yıllar boyunca, hem Bundesliga'da hem de 2. Bundesliga'da takımının önemli bir parçası oldu.
Özellikle 2018-2019 sezonunda Köln'ün 2. Bundesliga'da şampiyon olarak Bundesliga'ya yükselmesinde önemli bir rol oynadı.
2022 yazında, Salih Özcan kariyerinde büyük bir adım atarak Borussia Dortmund'a transfer oldu.
Almanya'nın en büyük kulüplerinden biri olan Dortmund'da forma giymek, Özcan için kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.
Dortmund'da gösterdiği performansla hem Bundesliga'da hem de Avrupa kupalarında dikkat çekti.