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Beşiktaş ilk transferini yaptı! Bonservisi...

Beşiktaş ilk transferini yaptı! Bonservisi...

11:5912/01/2025, Pazar
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Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı, transfer çalışmalarında vites yükseltti. Adalı, siyah-beyazlı kulüpte ilk transferini de genç oyuncuyla yaptı. İşte detaylar...

Hüseyin Yücel'den sonra Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı ilk transferini gerçekleştirdi.

Hüseyin Yücel'den sonra Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı ilk transferini gerçekleştirdi.

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Abdurrahman Üresin'i renklerine bağlıyor.

Serik Belediyespor ile el sıkışan Beşiktaş'ın Abdurrahman Üresin için 20 milyon lira + bonus ödeyeceği haber detayında yer aldı.

Sezon başında Bodrum FK'nın da gündemine gelen 21 yaşındaki sağ bek, yaz transfer döneminde Kepez Spor'dan ayrılarak Serike Belediyespor'un yolunu tutmuştu.

Bu sezon ligde 16 maça çıkıp 1312 dakika süre alan Abdurrahman Üresin, 3 asistlik skor katkısı verdi.

#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Abdurrahman Üresin

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