Beşiktaş'ta yerli hocada tek aday belli oldu

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, hoca arayışını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda yabancı antrenörler ön plana çıkarken yerlide tek aday belli oldu.
Sergen Yalçın'ın ardından Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Yurt dışından görüşülen teknik direktörlerden olumsuz cevap alan siyah-beyazlılarda masada kalan yabancı isimler Portekizli hocalar Sergio Conceiçao ve Carlos Vicens.
Sözcü'de yer alan habere göre siyah-beyazlı takımda, yerlide tek aday ise Nuri Şahin oldu.
Serdal Adalı ve yöneticilerin büyük çoğunluğu yabancı bir teknik direktör ile çalışmak istiyor. Ancak mevcut şartlar, siyah-beyazlıların işini zorlaştırıyor.
Temas halinde bulunan isimlerden olumsuz sonuçlar alınırsa Kartal, mecburen rotasını Türkiye'ye çevirecek. İlk ve tek adayın ise Nuri Şahin olduğu öğrenildi. Yabancı olmazsa Adalı, Başakşehir yönetimi ile Şahin için masaya oturacak.