Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta yerli hocada tek aday belli oldu

Beşiktaş'ta yerli hocada tek aday belli oldu

16:0429/05/2026, Cuma
G: 29/05/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, hoca arayışını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda yabancı antrenörler ön plana çıkarken yerlide tek aday belli oldu.

Sergen Yalçın'ın ardından Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Yurt dışından görüşülen teknik direktörlerden olumsuz cevap alan siyah-beyazlılarda masada kalan yabancı isimler Portekizli hocalar Sergio Conceiçao ve Carlos Vicens.

Sözcü'de yer alan habere göre siyah-beyazlı takımda, yerlide tek aday ise Nuri Şahin oldu.

Serdal Adalı ve yöneticilerin büyük çoğunluğu yabancı bir teknik direktör ile çalışmak istiyor. Ancak mevcut şartlar, siyah-beyazlıların işini zorlaştırıyor.

Temas halinde bulunan isimlerden olumsuz sonuçlar alınırsa Kartal, mecburen rotasını Türkiye'ye çevirecek. İlk ve tek adayın ise Nuri Şahin olduğu öğrenildi. Yabancı olmazsa Adalı, Başakşehir yönetimi ile Şahin için masaya oturacak.

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Nuri Şahin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
82 Numara Hangi İlçenin Olacak? TÜİK Verileriyle İl Olma Potansiyeli En Yüksek İlçelerin Tam Listesi