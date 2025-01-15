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Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor: Süper Lig ekibine kiralanacak

Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor: Süper Lig ekibine kiralanacak

12:2815/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan milli oyuncu Cenk Tosun'un devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 33 yaşındaki forvet oyuncusunun Süper Lig ekibinden gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, kötü gidişatın ardından ara transfer döneminde gaza bastı.

Yeşil-beyazlılar, ilk transferini İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.

İleri uca takviye yapmak isteyen Ege ekibinin Fenerbahçe'de bir türlü şans bulamayan milli golcünün transferi için oyuncu ve sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in de Cenk'i çok istediği, milli oyuncunun da Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 33 yaşındaki milli golcü, sarı-lacivertlilerde 10 resmi maça çıktı.

Bu sezon toplam 97 dakika sahada kalan milli oyuncu, bir türlü düzenli oynama şansı elde edemedi.

#Fenerbahçe
#Cenk Tosun
#Transfer

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