Cruzeiro - Atletico Mineiro maçında ortalık savaş alanına döndü! 23 kırmızı kart çıktı

9/03/2026, Pazartesi
9/03/2026, Pazartesi
Brezilya futbolu, Cruzeiro ile Atletico Mineiro'nun karşılaştığı Campeonato Mineiro finalinde eşine az rastlanır bir kaosa sahne oldu. Maçın sonunda çıkan büyük kavga, tam 23 ismin oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlandı.

Cruzeiro ile Atletico Mineiro takımlarını karşı karşıya getiren Campeonato Mineiro finalinde, şoke eden sahneler yaşandı. İki takım oyuncuları, maçın son anlarında büyük bir kavgaya tutuşurken yedek kulübeleri de sahaya girince şiddetin boyutu arttı.

Öte yandan güvenlik güçleri olayları yatıştırmakta yetersiz kaldı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre maçın hakeminin tam 23 isme kırmızı kart gösterdiği ifade ediliyor.

Kafası kale direğine vurulan Atletico Mineiro kalecisi Everson'un son hali görenleri şoke etti.

Everson'un ciddi şekilde yaralandığı görüldü.

Maçın sportif sonucu, çıkan bu devasa kavganın gölgesinde kaldı. Brezilya Futbol Federasyonu'nun kavgaya karışan oyunculara ve kulüplere tarihi cezalar vermesi bekleniyor.


