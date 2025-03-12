Derbide yabancı hakem krizi: Sahaya çıkmadılar hükmen yenildiler

Ülkemizde yabancı hakem konusunda tartışmalar sürerken, Mısır'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ülkenin en önemli derbisi yabancı hakem atanmadığı için oynanamadı.
Mısır Premier Ligi'nde Zamalek ile Al Ahly arasındaki Kahire derbisi oynanamadı.
Karşılaşmaya yabancı hakem atanmasını isteyen Al Ahly Kulübü, federasyonun bu talebi reddetmesi üzerine sahaya çıkmadı.
Al Ahly'nin maça çıkmaması nedeniyle mücadele Zamalek'in 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.
Mısır'da 44 şampiyonluğu bulunan Al Ahly takımı ayrıca ligde çekilme tehdidinde de bulundu.
Bilindiği üzere yabancı hakem tartışmaları ülkemizde de sürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'i atamıştı.
Bunun ardından Beşiktaş Kulübü de 29. haftada oynanacak Galatasaray derbisine yabancı hakem talep etmiş ancak henüz olumlu bir dönüş alamamıştı.