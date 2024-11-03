Eski hakemler Trabzonspor'un iptal edilen golü için ne dedi?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 37. dakikasında Okay Yokuşlu'nun attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Eski hakemler, Okay Yokuşlu'nun attığı golü değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye 37. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golün iptali damga vurdu.
Bordo-mavililer 37. dakikada Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi fakat hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonda Mert Müldür'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
Okay Yokuşlu'nun golünün iptal kararı çıkması Trabzonspor'dan tepkiyle karşılandı.
ESKİ HAKEMLER TRABZONSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: "Trabzonspor 'un attığı gol öncesi herhangi bir ihlal yok! Tertemiz gol iptal edildi!"
Ahmet Çakar: “Trabzonspor’un buz gibi golü yenmiştir. ”
Erman Toroğlu: “Hakemin kararı yanlış, pozisyon net gol. Böyle pozisyonu ben sana bu maçta 30 defa gösteririm!”